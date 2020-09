HECHA LA LEY... Una vez más, el Ministerio Público actúa en complicidad con sus amigotes. Ahora concede medidas de protección a una persona que de por sí ya está protegida por el SPI y a su familia, que está en el ojo del huracán y en medio de procesos e investigaciones criminales, locales e internacionales. Definitivamente, quienes deberían pedir protección, pero de esta gente, somos nosotros.

SÍNDROME DE ESTOCOLMO. A propósito del asunto del fin de semana, una ex primera dama escribió en su cuenta de Twitter: “Jamás imaginé que un puñete pusiera tan feliz a mi timeline”. Tal parece que a esta señora se le ha olvidado quién fue el autor de aquel popular slogan de la política criolla: “Entran limpios y salen millonarios”, que además se refería, precisamente, a su marido y a ella. Algunos, por lo visto, se acuerdan solo de lo que les conviene.

SHHHH. Hoy abren tímidamente y después de una larga espera algunos sectores económicos de país. Lamentable que el gobierNito no haya escuchado el llamado de los empresarios y otros actores que pedían una apertura más amplia dada la magnitud de la crisis económica del país. Por lo visto, esta gente está como el monito: no ve, no oye y no dice nada.

NO SE PUEDE. Hoy entra a regir una restrición adicional para el uso del agua durante la pandemia. Nada más ridículo, especialmente en época de lluvia. Todo parece indicar que la única forma que conocen de ejercer el poder es restringiendo a la población. Mientras sigue el encierro, ahora los ciudadanos ni siquiera podrán usar sus piscinas “marginales”. No salen del gorilismo puro y duro.

¿FAVORES?. La semana pasada, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de partidas por $6.5 millones al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Con este acto, la Comisión rompió su propio rércord, pero no por la cantidad de millones, sino por lo express del proceso. Cero preguntas incómodas. Como se nota que cuando “El Gato” está en la casa, los ratones siguen con su fiesta.