PENDIENTE. ¿Qué tienen en común los ministros Rafael Sabonge y Eyra Ruiz, y el vicepresidente Gaby Carrizo, además de que al parecer pueden hacer y deshacer en el país y su jefe, el presidente Laurentino Cortizo, los defiende a capa y espada? Por lo visto, hay alianzas y pactos de no agresión que valen más que cualquier capital político. Habrá que investigar más de cerca a todo ese grupito.

IMPRUDENCIA. Durante el recorrido de apertura del sector construcción, mientras se encontraba rodeado de varias personas, el presidente Cortizo dijo: “Personalmente he estado en mucho riesgo y hay personas que han estado al lado mío que recientemente han salido positivo. Yo tengo que hisoparme hoy”. Las reacciones a su alrededor fueron de antología. Verdaderamente, alguien debería recomendarle que a veces la mejor palabra es, precisamente, la que no se dice.

SIN PROTECCIÓN. Y las quejas de las enfermeras por la falta de equipos de protección no cesan. Según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, una comisión investigará qué está sucediendo con estos equipos, porque hay suficiente inventario en los almacenes pero, al parecer, éste no les está llegando. Ojalá no suceda lo mismo que con la pesquisa que se iba a hacer en el caso de los alcaldes de Panamá y Colón, José Luis Fábrega y Alex Lee, respectivamente, porque de aquello, bien gracias y usted.

ABSURDO. Para agregar a la lista de sinsentidos del Ministerio de Salud, este ha solicitado que los obreros de la construcción que comienzan sus labores luego de la reapertura deberán aportar una prueba negativa PCR para que cuando hagan las inspecciones aleatorias, la constructora aporte dicha documentación. Será que no han pensado que aquel que presente una prueba negativa bien puede contagiarse esa misma tarde camino a su casa. ¡Menudo disparate!

EL COLMO. Con eso de las sesiones virtuales, los diputados rompen sus propios récords. Ayer, la sesión del pleno duró menos de una hora. Pero siguen recibiendo el 100% de su salario.