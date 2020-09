PATRONO MOROSO. Según se ha sabido, un grupo de empresas pertenecientes al autoproclamado “hombre más rico de Panamá” está entre los morosos de la Caja de Seguro Social. ¿Será posible que deba millones en cuotas obrero patronales? Lo otro que se ha sabido es que ha llegado a un arreglo de pago con su excopartidario, el director de la Caja que, dicho sea de de paso, tampoco lo está cumpliendo.

‘LAUNDROMAT’. Siguiendo con el “hombre más rico de Panamá”, también se conoció que más de un banco le ha cerrado sus cuentas... Solo un par de intrépidos se las ha mantenido. Esto huele muy mal. ¿Tendrá algo que ver con un conocido indictement en las cortes de Nueva York? o ¿Qué será lo que saben esos banqueros que desconoce el resto de la población?

FIGURITAS. El embajador de Panamá en Australia, Marcelino Avilés, presentó la candidatura por Panamá de la ex primera dama Vivian Fernández de Torrijos, como experta al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, para el período 2021-2024. Definitivamente, el PRD ha demostrado su gran capacidad para reciclar figuras. Por lo visto, llevar puesta la gorra de “Nito presidente” durante la campaña le ha servido para más cosas que salvarse de una boleta de tránsito. Cosas veredes

SECRETO A VOCES. Por los pasillos del Minsa, varios funcionarios comentan que la asistente de la ministra consejera aprovecha los fines de semana para ir de paseo a Santiago, en carro oficial. Y así el gobierNito pretende que la ciudadanía acepte las explicaciones absurdas sobre la licitación millonaria de una flota para el Ministerio de la Presidencia. Pero, la casa pierde y se ríe.

ATENCIÓN. Y, hablando del Minsa, desde el 4 de julio no actualiza su página web con los informes epidemiológicos. Parece que para esta gente la responsabilidad de mantenerse informado es del ciudadano y no de ellos. A tomar nota de los comunicados diarios, porque, si no, no se sabrá por dónde va la cosa.