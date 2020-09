FACILITO. Quién entiende al gobierNito: gasta a manos llenas de la plata que ha pedido prestada –y que todos tendremos que pagar después–, porque no alcanzan las recaudaciones, en alquiler de carros, construcciones fútiles y sin olvidar aquel contrato millonario para mejorar la imagen del gobierno. ¿Imagen?... ¿Qué tal si en primera instancia no hacen nada para enlodarla? ¡Así de fácil!, ¿O, no?

¡SORPRESA!. El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, ha comprobado una vez más que en su lista de prioridades el último lugar lo ocupan los residentes del distrito capital. Sí, esos mismos a quienes les debe el puesto. Ahora, eliminó de un plumazo los espacios que las organizaciones comunitarias ocupaban en la Junta de Planificación Comunal que, precisamente, se encarga de evaluar los cambios de zonificación en el distrito. En su lugar, ahora forman parte de este grupo los empresarios y los trabajadores. Verdaderamente que al tigre siempre se le terminan por salir las rayas.

‘TE AMO MAMI’. La Sala Penal de la Corte no admitió un recurso de recusación interpuesto por Zulay Rodríguez, que pretendía separar a la magistrada Ángela Russo del caso interpuesto por el director de la Policía Jorge Miranda contra Jairo Bolota Salazar. En la balanza de poderes el marcador está 1-0 y no precisamente a favor de los diputados. Pero lo que realmente queremos saber es ¿quién protege a quién?

OTRO ASALTO. Y, hablando del director de @proteger y servir, parece que las denuncias por supuesto abuso policial avanzan. El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, dijo ayer en Debate Abierto Dominical que han trasladado al Ministerio Público tres casos para que sean investigados penalmente. Será interesante ver cómo acaba el marcador en esta ocasión. Corren las apuestas: Jorge Miranda vs Eduardo Ulloa.

COVID-19 La buena noticia es que los contagios siguen disminuyendo. Sigamos las medidas de protección, porque en guerra avisada, no muere soldado.