SECRETISMO. En temas relacionados con la falta de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas nadie se gana al gobierNito. Para muestra, un botón. La Corte negó un habeas data a un ciudadano que pidió información al Ministerio de la Presidencia sobre el uso de los fondos destinados a la pandemia. Por lo visto, eso de la ley de Transparencia bien podría estar en ruso para los funcionarios de este gobierno. Después de todo... el que nada debe, nada teme. O, ¿no?

PURO CUENTO. Gran revuelo e indignación ha causado el paseo en yate del autodenominado líder del pueblo y sus compinches, luego de que circularan por todas las redes sociales fotografías del paseo VIP. Más allá del jacuzzi, los tragos e invitadas especiales, es evidente la poca empatía que este conspicuo grupo realmente tiene con el pueblo en cuyos zapatos se mofa de caminar. A ver si se atreven a dar ese paseíto por las aguas de Coral Gables.

MAL EJEMPLO. Como dice el dicho popular, “lo que hace el gallo, lo hace la gallina”. Siguiendo el ejemplo de su copartidario y presidente del PRD Benicio Robinson, la diputada por Guna Yala Petita Ayarza presentó un proyecto de ley para crear nuevos corregimientos en la comarca. ¡Qué rápido aprenden algunos las malas mañas y sinvergüenzuras de los demás! Por lo visto, eso de que cuando el PRD gobierna a los del PRD les va mejor, es muy cierto...

‘MISSING IN ACTION ’1. La que pareciera estar en el congelador es la ministra consejera de Salud, Eyra Ruíz. Desde aquel sepelio no se le ve por ningún lado, ni siquiera en compañía de su inseparable Enrique Lau Cortés, quien ayer hizo un recorrido por la Ciudad de la Salud. No que no había hecho nada malo.

‘MISSING IN ACTION’ 2. Y, hablando de congeladores, al que solo se le ve en redes sociales es al ministro consejero para la Inversión, José Alejandro Rojas, quien estuvo incapacitado por una lesión en la espalda. Además de la incapacidad, ¿qué más tendrá en común con su pariente?