TÍPICO. Para no perder la costumbre de trabajar cuando les apetece, la Corte Suprema declaró, en un fallo del 11 de junio de 2020, que no es inconstitucional la Resolución 64 de 2011 de la Asamblea, por medio de la cual se aprobó el nombramiento de Harry Díaz como magistrado. Tal vez esto no sería mayor cosa, si no fuera porque Díaz concluyó su mandato en diciembre de 2019. Este chiste -o más bien tragedia...- se cuenta solo.

EJEMPLO. Luego de que se realizara el multitudinario entierro de la joven que murió baleada en un “mini súper” en Bella Vista, las autoridades del Minsa advirtieron que “nunca se nos solicitó el permiso oficial para un sepelio como el que hicieron”. Entonces, debemos asumir que para el funeral de la dirigente del PRD baleada en el corredor sur, con mariachis y ministra consejera incluida, ¿sí dieron permiso? Misma situación, realidades distintas. Por lo visto la ley solo aplica para unos, porque para los del PRD, no.

‘BABOSADAS’ I. ¿Cuál sería el peor de los significados de RM? ¿Realizando Metas o revocatoria de mandato? Sergio Gálvez le teme más a lo último. Ha dicho que “desgraciadamente” permanecerá en CD, porque si se inscribe en otro lado, le revocan la curul. Gálvez sostiene que su “amistad y hermandad a Martinelli no va a morir jamás ni nunca”, y que su corazón está con Realizando Metas. Y, ¿Rómulo? A llorar al cementerio…

‘BABOSADAS’ II. Por cierto que hoy Martinelli acude al Tribunal Electoral, para notificarse de la resolución que declara a RM como partido en formación. Según Camacho, lo acompañará un número limitado de personas, “por disposiciones de salud”. ¿Qué pretenden los que escoltan al expresidente a ese acto? ¿Conseguir inmunidad de rebaño?

NECIOS. El martes, el mismo día que el ministro Luis Sucre anunció que se levantaría la cuarentena en Colón los días sábados, se celebró un quinceaños en Palmira, que se extendió hasta la madrugada del miércoles. Esta gente ya ni disimula...