NOVEDADES. En una cárcel no muy lejana, crecen los rumores de fuga –de unos mentados Tuco y Taco, príncipes de Nadalandia, el país donde no pasa nada– a tal punto de que las autoridades de por allá han tenido que redoblar la vigilancia y la seguridad en el recinto carcelario. Mientras, la plata fluye abundante por los alcantarillados del lugar para pagar mantener su status –ya no en boda o cóctel–, sino en asados, bebidas, postre y mantel.

POLÍTICA. “Quiero desmentir ante la faz de este país que el doctor Pérez Balladares está pegando totalmente mentiras porque (...) estamos trabajando en armónica colaboración con el Órgano Ejecutivo” (sic), fue la respuesta del jefe del legislativo, Marcos Castillero a su copartidario, el expresidente, quien dijo en Debate Abierto que los diputados “le han hecho la vida difícil” al presidente Cortizo y hasta agregó: “aquí lo que ha habido es un chantaje en que las leyes que proponga el Ejecutivo tendrán que pasar por la Asamblea a cambio de algo”. Esta gente sí que conoce cómo gobierna el PRD.

DE NUEVO. Parece que la Asamblea quiere seguir siendo una embotelladora oficialista. Han decidido reactivar la planilla 172. Ahora con Gerardo Solís de Contralor la Asamblea incluyó ese renglón en su presupuesto para 2021, lo que implica un desembolso de $49 millones. Y uno pensando que del único rebrote que hay que cuidarse, es de la Covid-19.

DISGUSTO. Más del presupuesto legislativo y su presidente, Marcos Castillero. Solicitó $132.3 millones, pero el MEF recomendó $107 millones. El recorte no le causó gracia a Castillero y advirtió que afectará pagos fijos, como el del décimo tercer mes del personal. Ya es el colmo: esta gente se dispone a violar la ley, y hasta lo anuncia por adelantado…

SORPRESA. Gabriel Silva llamó la atención sobre un rubro que hasta ahora ha pasado desapercibido en el presupuesto de 2021: el de $500 mil para alimentos y bebidas. Ganan $7 mil al mes (por lo menos…), pero hay que pagarles hasta las boquitas…