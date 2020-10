PERAS AL OLMO. La Policía Nacional ha dispuesto gastar $12 mil 540 en banderas y pollerinas para decorar la sede de la institución en Ancón, durante las fiestas patrias. A la gente de proteger y servir habrá que explicarle con figuritas el concepto de la contención del gasto, para ver si así lo entiende, porque por lo visto para su dirección lo más importante del mes de la patria son las banderas y las pollerinas.

IMPORTANTE. Según Monseñor Ulloa y otros grupos que se oponen a la legalización del matrimonio igualitario, la unión entre personas del mismo sexo no debe ser considerada como matrimonio. Más allá de las razones religiosas, alguien debería recordarle a estos grupos que, de no aprobarse, muy probablemente el país termine condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos humanos de los demandantes y la reparación económica que dicte la corte la tendremos que pagar todos. ¿O será que Monseñor piensa hacer una recolecta?

CONVENIENCIA. José Isabel Blandón denunció el despido de funcionarios en el Meduca. Según dijo, se trata de personas con más de 10 años en el sector público, pero no son delegados del PRD. Si la razón de los despidos es política, seguimos por muy mal camino y si es porque “todos los gobiernos hacen lo mismo”, peor aún. Lo cierto es que siguen en planilla las botellas y la parentela de medio PRD, mientras lo de la reducción del salario de los funcionarios ha quedado en nada. Bien dicen que tiburón no come tiburón.

¿MÁS CLARO? Un mensaje poco subliminal envió el jefe de Misión de Estados Unidos, Stewart Tuttle, a través del programa Radar de TVN. “Tomamos muy en serio cuando personas tratan de aprovecharse del sistema financiero nuestro para lavar el dinero y hacemos todo lo posible para (...) hacerles saber que realmente no vale la pena ni intentarlo” dijo, al preguntarle por la solicitud de extradición de los hermanos Martinelli Linares hecha por su país a Guatemala. “Rule of law”, como dirían por allá.