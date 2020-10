CEPILLO. El colmo de la desfachatez de un conspicuo personaje con cuentas pendientes aquí y en Estados Unidos es que ahora dice apoyar 100% a quien gane las elecciones en dicho país y hasta se ha autoproclamado “pro gringo”. Si es así, bien podría recomendarle a sus hijos cooperar con el FBI y además darse una vueltecita por la Corte de Brooklyn para lo que se le ofrezca al Departamento de Justicia. Or not!

PARA NO OLVIDAR. Habrá que recordarle al “pro gringo” que ya fue extraditado por el gobierno de Estados Unidos, que ha dicho en repetidas ocasiones que ya no le aplica el tan cacareado principio de especialidad. Y si por si acaso no se ha percatado, en el proceso contra sus hijos en Nueva York por presunto blanqueo de capitales se dice que el dinero (objeto de la investigación) habría beneficiado a un servidor público panameño, descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno panameño” entre 2009 y 2014 y, además, “familiar cercano” de los dos acusados. ¿Acaso 2 + 2 no sigue siendo 4?

TRABALENGUAS. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, ya ha dicho que estará visitando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional regularmente para pedir traslados de partida, a propósito del ajuste en el presupuesto de la institución que dirige en 2021. Como ya sabemos que dijo lo que después dijo que no dijo, seguramente no tendrá problemas en obtener lo que pida. ¡Qué siga el fiesto!

POPULISMO. En un mensaje en sus redes sociales, la Asamblea Nacional dijo: “nos hacemos eco de la lucha que se tiene como país para erradicar la pobreza en todos sus ámbitos; tema pendiente, que solo unidos podemos enfrentar”. Por lo visto, con esta gente nunca se toca fondo. Para no olvidar la planilla cash back, los contratos y las donaciones a las federaciones deportivas y el nunca más infame ¿Qué hay pa’ ella?

SHHH. Las fiestas y actividades no autorizadas continúan. Las autoridades guardan silencio. ¿Excusa para volver a encerrarnos?