ENCRISPADO. Ayer, Crispiano Adames dedicó varios minutos a la periodista Aminta Bustamante, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto. Su molestia se debía al artículo titulado “La Comisión de Presupuesto por dentro”, publicado hace cinco días por este medio. Tachó a la periodista de irresponsable y hasta la acusó de hacer su trabajo “desde un McDonald’s”. “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, dirían algunos.

REGAÑO. Hablando de la Comisión de Presupuesto, ayer su vice, Raúl Pineda, regañó al ministro del Mida por, según él, no defender al Presidente y la “institucionalidad del Estado”. Por lo visto, el diputado no entiende que la institucionalidad se defiende con transparencia y rendición de cuentas. Con razón es que se la pasan contratando consultorías de imagen.

COLMO. Ricardo Martinelli ha expresado, súbitamente, interés en la designación del director ejecutivo de Promtur. “¿Cómo piensan escoger un director de Promoción al Turismo que no vive en Panamá? Ya tuvimos unos que no hablaban inglés…” Lo dice él, que designó a un barranquillero como gerente de la Autoridad de Turismo y encima, que no podía entrar a Estados Unidos, uno de los principales mercados para Panamá.

PATALETA. Por cierto, circula un pronunciamiento de algunos gremios de la industria turística, sobre el concurso en Promtur. En la nota se incluyen declaraciones de directivos de Apatel, Hoppan, Camtur, molestos porque se quiere designar a un ejecutivo “que pertenece a una empresa de aviación local”… Los gremios no informan en su pronunciamiento que el presidente de Camtur es uno de los candidatos a dicha vacante (además, subgerente de la ATP en el gobierno de Martinelli). Mal comienzo para alguien que aspira a que le den el manejo de un fondo de $20 millones. Si hay un concurso de méritos para llenar la vacante -y el presidente de Comtur lo sabe, porque participó en ese proceso-, ¿por qué no aceptan los resultados y apoyan a quien obtuvo el mayor puntaje?