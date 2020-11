HELLO, FUNDIS. El mensaje por el Día de la Tolerancia del papa Francisco no necesita de interpretaciones ni traducciones: “Todo tipo de intolerancia fundamentalista daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos. Esforcémonos para vivir y enseñar el valor del respeto, el amor capaz de asumir las diferencias, la prioridad de la dignidad humana”. ¿Si el Pontífice lo puede ver, sin peros, porque el resto no?

MAL CHISTE. El Vicepresidente no ve conflicto en la contratación directa de sus parientes, el Contralor se niega a revelar información de carácter público sobre la planilla 172, los diputados se aprueban millonarios recursos y no rinden cuentas de nada ni a nadie, y el Procurador parece haber desaparecido del planeta, mientras el Presidente ahora se ha convertido en poeta. ¿Cuándo el PRD gobierna, a la gente le va mejor?... ¿A qué gente?

RECORDERIS. Se supo que el gobierNito lleva meses sin pagarle a los hoteles hospitales por el alquiler de las habitaciones usadas por pacientes con Covid-19. La deuda ya suma varios millones de dólares y según algunos personas hospedadas en estos sitios deben llevar hasta el papel higiénico. ¿Dónde quedó aquella promesa de agilizar los pagos a los proveedores?

OBRA. El exprocurador de Brasil Rodrigo Janot escribió sus memorias sobre el caso Lava Jato. Panamá jugó un rol importante en la investigación, pero luego de muchas presiones a la Procuraduría local, que se negaba a entregar información a Brasil, contó Janot, situación que fue corroborada por los operadores financieros de Odebrecht.

PRESIONES. En dos viajes hechos en 2015 a Curitiba, Brasil, los fiscales de Lava Jato revelaron a La Prensa la nula cooperación de Panamá. Fue entonces cuando La Prensa y el medio digital peruano IDL Reporteros iniciaron una secuencia de noticias en simultáneo que durante casi un año revelaban y denunciaban esta situación por parte de la Procuraduría, en especial, porque la información negada comprometía a su mandamás, Marcelo Odebrecht. Y falta mucho más por contar.