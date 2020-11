INCULTURA. La Comisión de Presupuesto negó varios traslados de partida al ministro de Cultura, Carlos Aguilar -para el pago de artistas, para trabajos en la Ciudad de las Artes, para la red de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles…-, pero sí autorizó el uso de $921 mil 805, que casualmente es el mismo monto solicitado por MiCultura, para la promoción del “diálogo del bicentenario”. Los artistas deberían montar una “serenata” en los predios legislativos, a ver si así entiende esta gente.

RECORDATORIO. Ricardo Lombana recordó que hace dos años presentó una denuncia contra Benicio Robinson y 10 diputados más, por la compra de los famosos bates de $300 y el millonario desvío de fondos públicos, a través de asociaciones y federaciones deportivas. La Corte todavía no admite la denuncia. “Está en lectura”, es la información que maneja Lombana. No se sabe si estos servidores funcionan en privado, porque en público no.

‘MENTIROSO’ 1. En redes sociales han circulado videos de una celebración del líder espiritual de Realizando Metas. En uno, bastante descriptivo, está muy contento mientras una exparticipante de Vive la Música canta a toda voz “Es mentiroso ese hombre, ¡es mentiroso!” En otro video, el aludido aparece cantando We’re An American Band… pero no aclara si se refiere al colectivo en formación o si es un acto de confesión. No vaya a ser que el día que le remuevan el sello al indictment en Nueva York, la grabación sea la prueba número uno.

‘MENTIROSO’ 2. La pachanga, por cierto, fue con motivo de la inauguración de las oficinas de RM, en Punta Pacífica. En las imágenes, no figuran quienes están llamados a ser los directivos del partido en formación. Los únicos visibles eran los abogados del mandamás y Camacho. Era como si estuvieran esperando que se apareciera la fiscalía en cualquier momento.

RESULTADO. Hoy, el Tribunal Superior de Apelaciones comunicará su decisión, luego de la audiencia -el 15 de octubre pasado- en la que la fiscalía y los querellantes del caso pinchazos sustentaron los recursos contra la sentencia que declaró “no culpable” a Ricardo Martinelli. Entonces se sabrá si los esfuerzos por obtener inmunidad a través de la constitución de un nuevo partido eran necesarios o no.