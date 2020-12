DOBLE DISCURSO I. “Si en algún momento llego a salir positivo [de Covid-19], de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa. A mí no me hicieron para quedarme en casa… a mí me gusta salir, ver la gente, hablarle…”. Palabras del estadista y presidente Nito Cortizo, quien hace poco estaba en cuarentena porque uno de sus asistentes dio positivo. Pero ahora que experimentó lo que se siente…

DOBLE DISCURSO II. Recordemos sus palabra de meses atrás: “Quedarse en casa es salvar vidas y minimizar la posibilidad de que el sistema de salud colapse”. (Ahora, con cinco veces más casos diarios que en aquel entonces, se sale con que irá a esparcir el virus). “Sigan quedándose en casa, salgan cuando tengan que salir, pero quedarse en casa es salvar vidas… La idea también de quedarse en casa es… minimizar que el sistema sanitario colapse”. “Hay que ser inteligente… ¿qué es lo que no entienden de quedarse en casa?”. Exacto, señor Presidente, ¿qué parte es la que usted no entiende?

EJEMPLOS. En ese discurso de repartir coronavirus por donde vaya, Cortizo se mostró indignado por la pelotera armada en días pasados en un centro comercial por la oferta de un modelo de zapatillas. “No puede ser que una zapatilla valga mucho más que nosotros y nuestros familiares”, dijo. Es comprensible la indignación del mandatario, pero también sería justo decir que la conducta de esos jóvenes es un eslabón más en la cadena de parking, parrandas, funerales en Santa Ana y otros actos de desprecio a las normas sanitarias que exigen las circunstancias actuales y que no han recibido la misma atención de Cortizo. ¿Cuándo llegará la gota que derramará el vaso de leche?

EL RETORNO DEL JEDI. “Con alegría le damos la más sincera bienvenida a nuestro líder”, informó la Contraloría, sobre el regreso del convaleciente Gerardo Solís. ¿Será que ahora que ya le dio Covid, sí puede auditar el hospital modular y las planillas legislativas, sin miedo?

CÓMO ASÍ. Mayín, furiosa con Quibian Panay por reunirse con Nicolás Maduro. Pero en un KO, Mayín dijo: “Tengo fotos con Fidel, Pinochet. 27 líderes mundiales, 14 de ellos dictadores”, incluido Noriega.