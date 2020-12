¿SOLIDARIDAD 1? El “buen gobierno de Nito Cortizo” excluyó a los menores de 25 años, que sean “económicamente dependientes”, del vale digital. Un joven de esta edad aunque viva con sus padres tiene necesidades incluyendo las educativas, de transporte y alimentación. ¿No que los altos funcionarios se disminuirían sus salarios? El Presidente no será de “leche condensada” pero ha demostrado ser pura bulla.

¿SOLIDARIDAD 2? No solo no se han reducido el salario estos funcionarios, sino que los gastos del gobierNito están fuera de control: la planilla cada vez nos cuesta más; destinan millones para la publicidad estatal y los gastos en artículos no esenciales no paran. Por lo visto, eso del periodo de austeridad era con la empresa privada y sus trabajadores.

DEFENSOR, M.I.A. Y la proliferación de retenes ilegales se ha tomado la ciudad capital. No solo no existe una razón para detener a los ciudadanos, sino que dichos puestos tampoco cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la ley. Ante semejante indefensión de la ciudadanía...¿Quién podrá defendernos?, porque por lo visto al director de proteger y servir, Jorge Miranda, eso de los derechos ciudadanos le importa muy poco.

MAL EJEMPLO. Lo peor del relajamiento de las medidas de bioseguridad ha sido las reuniones y fiestas fuera de las burbujas familiares. Por si fuera poco, no se conforman con desafiar al Minsa y al virus, sino que además publican en sus redes videos de sus propias infracciones. Y, si no, que le pregunten al expresidente “no culpable” porque en este caso solito se inculpó. ¡Qué descaro!

OÍDOS SORDOS. El vicepresidente Gaby Carrizo invocó en Twitter a la Virgen de Guadalupe para que “nos proteja y que siga intercediendo por nuestro país y el mundo”. Si tiene suerte, quizá la Virgen obre el milagro de 1554, cuando una epidemia se desató en México y tras una gran súplica a la Virgen, la epidemia se atenuó. Pero, por los números locales, la Virgen no escucha mucho a tan alta y creyente autoridad. ¿Será por los ventiladores de $50 mil?