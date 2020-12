SIN LIDERAZGO. Faltan 16 días para que termine el año y venza el plazo establecido por el Código de Trabajo para la suspensión de contratos y la reducción de la jornada laboral, pero el Ejecutivo no llama a sesiones extraordinarias a la Asamblea para evaluar la extensión de la medida, como lo pide el sector empresarial. Por lo visto, si Nito sabe contar que no cuente con los diputados.

CONVENIENCIA. El director de proteger y servir, Jorge Miranda, llamó a rueda de prensa para contar detalles del decomiso de dinero en efectivo y armas durante el fin de semana. ¡Muy bien!, pero ¿y qué hay de las explicaciones que nos debe por la proliferación de retenes ilegales y el acoso que sufre la población todos los días?

CIERRES. Autoridades de salud confirmaron que evalúan las cifras para considerar un cierre desde la próxima semana. Qué tal si esta vez no solo avisan con tiempo para que la gente se prepare, sino que, además, detallan hasta cuándo será el supuesto cierre. Ojalá este no sea otro anuncio de que se hará un anuncio y luego no anuncian nada.

EGO. La Alcaldía de Penonomé luce un árbol de Navidad colgado al techo por las patas. Según la alcaldesa del distrito, Paola González, es su última innovación, muestra de “nuestra capacidad de ir siempre a la delantera haciendo tendencias en nuestro distrito”. Según ella, “es una expresión decorativa vanguardista”, replicada [y no replegada, como ella dice] en muchos lugares del mundo. Acto seguido, invita a salir de sus casas a la gente para que vaya a ver la decoración que ha colocado en el parque. Parece que no se entera de los 2 mil casos diarios de Covid-19 ni del decreto de las aglomeraciones.

NITO, AL REVÉS. El párroco de la Iglesia de San Martín, en ese mismo distrito, en una de sus misas dijo que nos parecemos al árbol de Navidad de la Alcaldía: “Esa es la expresión de cuando uno, por ejemplo, no está haciendo bien las cosas, así queda; cuando uno no tiene bien claro el papel de padre, así queda, patas arriba; cuando usted no tiene bien claro qué es llevar un gobierno, así quedas, patas arriba…”. No sabrá mucho de “decoración vanguardista”, pero sobre política, el cura está clarito.