DISGUSTO. Según reportó Telemetro, un grupo de comerciantes de El Valle de Antón se ha declarado en rebeldía contra las disposiciones que decretan cuarentena general a partir de hoy en la noche. Al parecer están dispuestos a asumir las consecuencias y posibles sanciones que les sean impuestas. ¿Qué hará el gobierNito si más comerciantes se suman a esta iniciativa?... Huele a peligro.

‘TRATO’. El Consejo Municipal del distrito de Bocas del Toro ha solicitado un “trato especial” al Minsa y que reconsidere el cierre de ríos y playas, ya que esta medida afecta las reservaciones internacionales en los hoteles. Los ediles alegan que en el distrito, la incidencia de casos de Covid-19 es “relativamente baja”: según las gráficas de este diario -basado en las cifras oficiales-, en diciembre, la cantidad de casos creció 4.4%, contando actualmente con 176 contagios y un RT de 1.02. Habría estado bueno que esa solicitud la presentaran con un plan de gestión de la pandemia que compensara las medidas aplicadas en el resto del territorio, que sí se confinarían.

HERENCIA. Ayer salió publicado en Gaceta Oficial el decreto 1690, que regula la movilización de las personas en las áreas de bajo contagio por Covid-19. Según esta norma, para su movilización a las áreas que presenten bajos índices de contagio de Covid-19, las personas estarán sujetas a la toma de muestras para la práctica de pruebas de Covid-19. Verdaderamente que la necesidad de regulación ciudadana de esta gente no deja de sorprender. Y, ¡ni un paso atrás!

TRANSPARENCIA. Los detalles sobre la compra, distribución y logística de aplicación de la vacuna de Pfizer son el secreto mejor guardado por estos días. Y las respuestas del Minsa y del propio presidente no hacen otro cosa que crear más dudas y suspicacias. Lo peor es que esta gente cree que por no contestar lo que se les pegunta, la verdad no se sabrá tarde o temprano. ¡Craso error!.

AMÉN. La Arquidiócesis de Panamá suspendió las misas presenciales del 1 al 15 de enero. La medida es aplicable, incluso, a los funerales. Reescribiendo el refrán: A Dios rogando, y al virus aislando…