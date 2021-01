PRIORIDADES. La Asociación de Teatristas de Panamá ha hecho público un comunicado a través del cual se quejan de la forma en la que el Ministerio de Cultura administra fondos públicos, en tiempo de supuesta “contención del gasto”. Desde el alquiler de una nueva oficina y la compra de muebles de oficina por casi $1.5 millones, hasta la contratación de influencers por más de $40 mil. Parece mentira que en este gobierno por todos lados se cuecen habas. Mientras, para los teatristas no hay fondos. ¡Qué vergüenza!

SIN PALABRAS. Una vez más el gobierNito ha anunciado que hará un anuncio. En esta ocasión se trata del reemplazo del director y subdirecTor de proteger y servir. En lugar de anunciar futuros anuncios, esta gente debería procurar más claridad en lo que comunican, porque ya es cotumbre que una decena de voceros tenga que aclarar qué fue lo que quisieron decir, lo que en muchas ocasiones termina enredando aún más el mensaje. Pena ajena.

ILEGALIDAD. Y, para muestra un botón. Según el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 62 publicado en Gaceta Oficial del 13 de enero de este año, el uso de playas estaba permitido fuera de los periodos de cuarentena total. Al rato una nota de prensa excluye de esta disposición las provincias de Panamá y Panamá Oeste, funcionarios salen al paso a aclarar que el decreto sería modificado a través de una “errata”, cosa que todavía no han hecho. Los ciudadanos, ¿a qué o quién le hacemos caso? Irresponsabilidad.

LO MISMO. Hoy comienza el famoso diálogo por la Caja de Seguro Social, que según ya dijo el Presidente no incluirá nada sobre medidas paramétricas. Además, el PRD ha anunciado que su representante en esta mesa será Crispiano Adames. Por lo visto este será otro intento de hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes. ¡Qué poca altura!

NO, NO Y NO. Hablando de diputados, no quieren discutir ni las modificaciones del Reglamento Interno de la Asamblea ni la reducción de salario de funcionarios. Obvio para quien legislan.