EXCUSAS. Los diputados sesionaron presencialmente ayer. Pero, como era de esperarse, no usaron el nuevo sistema de votación, que costó casi un $1 millón. Según el secretario general, Quibian Panay, “aunque está instalado, no está al 100% de capacidad”. Además, recordó que los técnicos aún le explican a los diputados cómo es que se usa. Y así pretendemos que entiendan cómo funciona el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.

LO DE SIEMPRE. Hablando de la Caja de Seguro Social, ayer, la diputada que baila lanzó toda clase de acusaciones en contra de sus colegas: que si los que están en el diálogo no representan ni al PRD ni a todos los panameños; que si hay que citar al director de la CSS, Enrique Lau, para que explique la metodología y cómo se gastaron el dinero de la CSS; que si se iba a hablar sobre la “evasión fiscal y el desfalco” que hacen los empresarios a la CSS; y hasta dijo que hay diputados que tienen un negociado en la Caja. Ah, pero no se atrevió a mencionar nombres. ¿Qué pasa? ¿La inmunidad en el pleno no sirve contra sus colegas o es que no se atreve?

FCCOIMA. Dice el loco de atar que está orgulloso de haber empezado la Ciudad de la Salud. Y que fue culpa de dos gobiernos que compiten por ver cuál de los dos es más malo que el otro, que no se inaugurara antes. La obra fue una excusa para que FCC soltara 9% del costo total de la obra en coimas, revelaron exejecutivos de la empresa constructora: FCC. Actualmente esta empresa está bajo investigación en España por pagar coimas en Panamá. Para unos, orgullo, para el resto, una vergüenza.

RECORDAR ES VIVIR. Por su lado, el médico y político Francisco Sánchez Cárdenas pateó la bola, y dijo que en tan solo un mes las autoridades de la CSS lograron lo que no pudieron los dos gobiernos anteriores en diez años: instalar 300 camas, 80 de cuidados intensivos. Bueno, el PRD también tiene sus obritas atrasadas. ¿O es que no se acuerda que Pérez Balladares prometió una carretera de cuatro vías de Panamá a Chiriquí? Para su información, han pasado más de 25 años y aún se sigue construyendo… A veces, calladito se ve uno mejor.