OTRA VEZ. Para no aburrirnos, se ha formado todo un tema alrededor del nuevo mega proyecto del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Ahora se trata de los $40 millones para un nuevo Mercado del Marisco. Según la Red Ciudadana, el alcalde no ha cumplido con los requisitos de ley para gestionar la obra. Tal parece que de su experiencia playera fallida no aprendió nada. ¡Qué necedad!

PRIORIDADES. Y, hablando del alcalde, el procurador Rigoberto González le ha recordado, por escrito, que asigne el presupuesto para la demolición del penthouse del PH Crystal, en El Cangrejo. Por lo visto, la Alcaldía tiene $40 millones para unas cosas y muy poco le interesan otras. A algunos funcionarios se les olvida cómo es que llegan al puesto.

SANCIÓN. La dirigencia del Panameñista pretende reformar el estatuto del partido para, entre otras cosas, establecer como causal de expulsión del colectivo el haber sido condenado por delitos contra la administración pública. Muy bien. Si el ejemplo cunde en otras formaciones, alguno podría quedarse sin adherentes…

BUCANERO. Hay quienes actúan como si nunca hubiesen escuchado el refrán aquel que dice: “mal de muchos, consuelo de tontos”… Más aún cuando se trata de excusarse por infracciones cometidas, argumentando –sin pruebas– que otros también las cometen. En Twitter, desde el pasado miércoles hay una cuenta con el nombre de Ghassan Almaaz, dueño de La Fragata. Este tuitero se autoproclama “amigo de todos los gobiernos”, pero sostiene que en Panamá no hay democracia, sino una “guerra de poderes mafiocráticos”. Aporta una lista de 16 restaurantes que –según él– también incumplen las normas dictadas en pandemia. Sin mayor sustento, asegura que esos restaurantes operan durante el toque de queda. Este tuit no será parte de su solicitud de membresía a la Asociación de Restaurantes y Afines o Arbid...

IMAGINARIO. A partir de mañana, el Inadeh abre las inscripciones para un curso virtual de hotelería. Virtual también serán las plazas de trabajo que van a llenar.