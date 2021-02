‘MISSING IN ACTION’. Autoridad moral es lo que piden varios sectores de la mesa del Diálogo por la Caja de Seguro Social, luego de que se conociera el pedigrí del facilitador de esta iniciativa nombrado por el Gobierno. Lo que mal comienza mal termina, dice un viejo adagio. Si no, que le pregunten a Joaquín Villar, Enrique Lau Cortés y Francisco Bustamante, que con respecto a este tema están como el avestruz, M.I.A.

TESTIGO PROTEGIDO. Luego de que NexTV entrevistara con el rostro cubierto y la voz distorsionada a un supuesto funcionario del sistema penal acusatorio, que alegó manipulaciones dentro de dicha oficina judicial en perjuicio de Ricardo Martinelli, el abogado Rosendo Rivera interpuso una denuncia para que se investigue las alegaciones del presunto servidor público. Cuidado y a esta gente se le convierte la gracia en morisqueta.

¿EL PILOTO?. Entre la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis de la Caja y el escándalo de la Senniaf cuesta creer que el presidente Cortizo no estime conveniente informar sobre las estrategias de su Gobierno. Pero para lo que sí ha tenido tiempo es para recordar el natalicio de Omar Torrijos. Queda claro que para el Presidente los rejuegos políticos del PRD son la prioridad.

SIN MEMORIA Y, hablando del PRD y sus orígenes gorileros, desde SerTV transmitieron el lanzamiento del libro Las Guerras del General Omar Torrijos. La Reconquista del Canal de Panamá. Por lo visto, el aparato gubernamental está a disposición del adoctrinamiento militar.

PROCASTINADOR . Otro que no sale de su powertrip es el alcalde José Luis Fábrega. Según la vicealcaldesa, Judy Meana, todavía no se ha reunido con ella para restituirla en su puesto, dizque porque esta muy ocupado. En primer lugar, nadie sabe realmente en qué ocupa su tiempo el alcalde y en segundo lugar no tiene opción con respecto a Meana. Ambos fueron electos por los votantes del distrito capital. Aunque a él se le olvide de vez en cuando. ¿Qué tal?