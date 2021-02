ENCUENTRO SECRETO. Según se pudo conocer, ayer por la mañana el alcalde capitalino José Luis Fábrega sostuvo una reunión, pero no con su vicealcaldesa Judy Meana, sino con la nueva gobernadora Carla García, quien acaba de reemplazar a Meana en la gobernación. Queda conocer de qué hablaron, porque seguramente no fue de la Senniaf, de la que la gobernadora se ha distanciado convenientemente después de haber ocupado el cargo de subdirectora. Definitivamente, entre PRDs se entienden.

ENCUENTRO SECRETO 2. Lo cierto es que el encuentro se mantuvo en tan bajo perfil que ni fotos permitieron. Como Tanque no ha querido reunirse todavía con su vice, seguramente no quería que ésta se enterara. Al paso que van las cosas más vale que Judy se cuide de su jefe, porque las zancadillas parecen estar al orden del día.

PAN Y CIRCO Por lo visto Carla García no podrá seguir diciendo que el asunto de la Senniaf nada tiene que ver con ella, porque junto con la ministra del Mides y la directora de dicha institución ha sido citada por la Asamblea Nacional para contestar un cuestionario de 19 preguntas para que expliquen lo sucedido. Lo cierto es que García dice que esto no es con ella, la directora de la Senniaf alega que tiene unas cuantas semanas en el puesto, y la ministra, ni siquiera fue a la reunión con el Procurador ayer por la mañana. Ojalá que un asunto tan serio y deplorable no se convierta en otro show político más.

‘MOST WANTED’. En las redes sociales ya se habla de postular a un expresidente como candidato presidencial para los comicios de 2024. Lo que no menciona el amigo fiel de este personaje es que su amado jefe no solo tiene cuentas pendientes con la justicia del patio, sino también con la del Tío Sam. Sino que le pregunten al DOJ, al FBI y hasta al Departamento de Estado. ¿Será por eso que hace rato no lo vemos tomar un viajecito?