LOCURAS. Con todo lo que está pasando en el país, dicen que hay varios queriendo desviar la atención en su favor. Tal es el caso de las protestas por parte de los músicos y folcloristas en varias ciudades del país. Si bien todo habría comenzado como una reacción semi-espontánea en Las Tablas, fuentes políticas sospechan que detrás del resto, podrían haber intenciones macabras para distraer el ojo público de lo que sucede con sus casos en el Órgano Judicial. Y, el que no brinca es...

BASURERO. Y, hablando de poncheras, ayer, en el acto de aniversario de la Caja de Seguro Social, varios exdirectores de la institución fueron invitados, entre ellos el loco, quien aprovechó el micrófono para chacharear, como siempre. Por lo visto, al igual que en Dinamarca, algo huele mal en la administración de Enrique Lau Cortés. Y ya no solo tiene que ver con el contrato de los $168 millones, el inexplicable viaje a México, las compras de medicinas y equipo médico y la adecuación y equipamiento del Hospital Covid, entre otros. Definitivamente... Dios los crea y ellos se juntan.

SIN EXCUSA. El dirigente magisterial Humberto Moreno ha dicho en Telemetro que “las vacunas de AstraZeneca no nos las vamos a poner porque no vamos a ser conejillo de indias”. Si así reaccionan los educadores, con razón que los estudiantes salen tan mal en las pruebas internacionales que miden sus conocimientos. Ahora el gobierno ha adelantado la vacunación de los educadores en tres circuitos para la próxima semana. Ojalá que cuando el Meduca ordene la apertura de las escuelas esta gente no se salga con otra bribonada.

FRANKENSTEIN. Circuló en redes un listado con nombre y fotografía de los diputados que propusieron el proyecto 525 sobre la certificación médica. El independiente Raúl Fernández, a pesar de salir en la lista de los proponentes, ha salido al paso a decir que votó en contra del proyecto en primer debate, al mismo tiempo que Edison Broce aclaró que el proponente fue Eric Broce y no él. Si algo queda claro con este proyecto es que de los inventores de semejante adefesio legislativo, claramente se puede esperar cualquier cosa.