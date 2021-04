¡PLOP! Hay funcionarios que hacen hasta lo imposible por mantenerse relevantes. Circula en redes una invitación del alcalde capitalino, José Luis Fábrega, para la “Apertura del proyecto Suministro y Construcción para las Obras de Intervención Urbana del Espacio Público de Vía Argentina”. ¿No es este el mismo proyecto de la administración Blandón, al que tan solo le hacían falta algunos detalles? Por lo visto, este señor no solo busca remodelar obras recientemente remodeladas, sino cortar cintas de obras ya inauguradas. ¡Pena ajena!

ENGAÑO. Un grupo encabezado por al diputada Zulay Rodríguez (PRD) protestaba en las afueras de la Asamblea Nacional, gritando consignas contra el también diputado PRD Ricardo Torres. Como para hacer más bulla, entraron al edificio de la Asamblea de la mano de Rodríguez para continuar con su protesta. No hubo policía ni seguridad que los detuviera. De haber sido estudiantes o miembros de la sociedad civil, otro gallo habría cantado. Pero, más allá de todo, ¿qué será lo que busca la diputada?... Lo de la protesta parece caballo de troya.

‘DEJA VU’. Según una carta divulgada en redes sociales, los abogados del nuevo ‘Dream Team” del expresidente han sido víctimas de robos de documentos y carros; que sus imágenes se usan sin su permiso y que son víctimas de seguimientos ilegales. Parece que algunos están probando la receta de su propio chocolate. ¿Les tocará resignarse? Porque, como bien dice el dicho: “Si el hombre se hace gusano, no debe quejarse cuando lo pisan”.

‘CARLAWYER’. A propósito de los robos de documentos en sus carros, uno queda preguntándose si es que esta gente no tiene oficina. No han aprendido nada de su maestro. ¿Es que siempre andan los documentos en sus carros? ¿Dónde celebran sus reuniones? ¿Debajo de un palo de mango?

PESADILLA. Y para ser un “dream team”, las faltas ortográficas son de pesadilla. Lean bien, señores dizque abogados: no se escribe “tan bien”, se escribe “también”. Escriben tan mal... (Y, por favor, no confundan con tamal... aunque ustedes no vean ninguna diferencia).