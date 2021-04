BFF. Juntos pero no revueltos, reza un viejo adagio y todo parece indicar que Jairo Bolota Salazar ha hecho suyo dicho refrán cuando de su relación con Ricardo Martinelli se trata. Recientes publicaciones en sus redes así lo dejan ver. Mientras escribe por un lado “Gracias por quererme como amigo y no verme como un escalón político porque no te lo perdonaría”, por el otro dice: “Mi mamá, fundadora de mi partido PRD, nunca me perdonaría dejar las filas de Omar Torrijos”. Por lo visto, solo el tiempo dirá. Mientras tanto, corren las apuestas.

INDEFENSAS. Dos de las funcionarias del Sinaproc que elaboraron el informe sobre los daños estructurales que ocasionó una obra realizada, sin permiso de construcción, en el PH Crystal de El Cangrejo han sido demandadas civilmente por los responsables de la obra en cuestión. Una de ellas fue destituida de la institución y la otra sigue ahí, pero nadie del gobierno se encarga de su defensa. Verdaderamente que el mundo está al revés.

UNCLE SAM. Ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que 15 sociedades panameñas (todas disueltas) ligadas a los Waked, fueron retiradas de la lista de la OFAC. No obstante, se mantienen las sanciones a Abdul y Nidal Waked, y seis de sus familiares y allegados, “por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero”. Uno de ellos es Alí Waked, coordinador de planes y programas en la Presidencia, con un salario mensual de $6 mil. Alí representa a Cortizo en temas relacionados con la provincia de Colón. O sea, que un sujeto sancionado por el principal socio comercial panameño y aliado en la lucha contra el crimen en la región, anda por ahí en nombre del presidente de la República. Después no saben por qué el país está en las listas de todos los colores.

LA PELOTA TOMA ALTURA. El director de la Policía envió una carta a su jefe, el ministro de Seguridad Pública, en la que afirma que Odila Castillo de McGrath -quien funge como “consultora externa de dicha entidad” (¿cómo habrá conseguido ese dato, si ella no aparece actualmente en las planillas de la Contraloría?)- no figura en investigación alguna en ninguna de sus dependencias o direcciones. Los platos están sobre la mesa; saque usted sus conclusiones.