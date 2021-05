PLATA 1. Esta semana, la diputada Marylín Vallarino se quejó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea porque el viceministro de Seguridad, Ivor Pittí, “pasa por aquí y no nos dice ni buenas tardes”, por lo que pidió suspender la discusión de los traslados de partida a favor de dicha entidad. La solicitud fue prontamente rechazada por Benicio Robinson, quien replicó que “la Comisión de Presupuesto no está para corregir la educación de nadie… ¿Tamos claros?… Si no le enseñaron modales en su casa, nosotros no estamos aquí para corregir”. Robinson debería hacer una lista de aquellos temas que no puede enseñar. Aquí va un par, para comenzar: béisbol y compras.

PLATA 2. Finalmente, la Comisión de Presupuesto no aprobó los traslados ni créditos solicitados por el Ministerio de Seguridad, pero no porque Pittí no saludara a Vallarino, sino porque los diputados reclamaron la presencia del ministro Juan Pino. “A mi me da igual si [Pittí] pasa y me saluda o no, pero sí estoy de acuerdo en la suspensión de estos traslados, porque el ministro debe venir a esta comisión, jugar su rol y no solamente estar mandando al viceministro”, dijo Yanibel Ábrego. Pero en esa misma sesión, la Comisión aprobó traslados al Minsa, MiAmbiente y a la Presidencia, todos sustentados por sus respectivos viceministros, y a la AIG y la ATTT, representados por sus subdirectores. Quién los entiende…

‘HIPS’. A Martinelli lo hemos visto bailando con mariachis, en el jacuzzi de un yate, entarimado con Durán y Barceló, lanzando patacones en La Morena y metiendo “cocorrones” a Mauricio Valenzuela, entre otras movidas poco edificantes. Pero ayer anunció que vive “en constante dolor” y que es inminente una operación para reemplazar sus caderas. Parece que todos estos achaques se activan cada vez que escucha la palabra “juicio”.

ERRATA. En Penonomé, corrigieron el agravio en la placa del “monumento” donde antes equivocadamente decía “Bicentenario de la República de Panamá”. Ahora se lee “Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”. El anterior rótulo lo podrán almacenar por 82 años.