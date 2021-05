RESIGNACIÓN. Aún no se sabe la estrategia legal que seguirán los príncipes para evitar el viaje forzado a la tierra de Mickey. Sin embargo, se dice por allá que si se va el primero, el segundo se allana para que su hermano no se vaya solo, aunque no es tan sencillo como se lee. Pero el pesimismo empieza a notarse en ambos, en especial porque el Órgano Judicial quiere quitarse de la nuca a los gringos.

MELONES. La que no pierde esperanzas es la madre reina, a pesar de que analistas del país anfitrión de los príncipes coinciden en que “jamás de los jamases” los magistrados de la Corte Constitucional se opondrían a la extradición de objetivos de los gringos. No obstante, hay un par de magistrados de esa corte que estarían dispuestos a aceptar los dos melones que se ofrecen para que los príncipes puedan volver a su reino, en donde estas cosas no ocurren, el reino del nunca jamás... les pasaría algo.

EL COBARDE. Las malas lenguas dicen que los príncipes solo son el medio para llegar al padre, pero este por nada del mundo irá a dar la cara a otro reino que no sea el suyo. Prefiere quedarse aquí, hacerse el enfermo, pagar por otro fallo absolutorio y que los hijos cumplan lo que él debe cumplir en la cárcel. ¿Cómo era que decía? “Péguenme a mí que yo aguanto palo y plomo”.

FAVORITO. El vicepresidente de la Asamblea, Tito Rodríguez, reconoció en Telemetro Reporta que él fue uno de los diputados beneficiados en la jornada de fumigación/vacunación clandestina, celebrada el pasado viernes. Mientras el resto del país debe verificar su cita a través de panamadigital.gob.pa, Rodríguez admite que él “estaba esperando el día que nos llamaran como Asamblea Nacional”. Que una sola persona tenga tantos privilegios debería ser inconstitucional.

BFF. Por cierto, la vicealcaldesa Judy Meana no quiere saber nada de Tito Rodríguez, después que el diputado dijera que ésta se la pasa “figurando” en las redes sociales. Después de todo lo que confesó en el Knockout, esa debería ser la razón menos significativa para enemistarse con él…