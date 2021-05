LUDIBRIO. El gobernador de Guna Yala, Erick Iván Martelo Robinson, procesado por la presunta comisión de los delitos de posesión agravada de drogas y modificación estructural de un medio de transporte para dicho propósito, tenía programada una audiencia intermedia para esta semana, a la cual no asistió. Su abogado presentó una incapacidad médica y la diligencia quedó reprogramada para el 2 de agosto. Por lo visto, aquí son varios los que han aprendido a burlarse de la justicia.

IN CAPAZ. El alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, posteó en sus redes que “la limpieza de un pueblo no depende tan solo del alcalde, sino también de la educación de un pueblo”. Esto es muy cierto, pero las lecciones de educación y valores, viniendo del mismo sujeto que fue sorprendido en una fiesta en una playa del Pacífico en plena pandemia, a pesar de los cercos sanitarios; que además publica en sus redes comentarios homofóbicos, y que también se concedió a sí mismo un significativo aumento de salario, sobran. Verdaderamente, hay a quienes eso de la filosofía no se les da. Después de todo, lo que natura no da…

CARAS VEMOS. La Presidencia de la República invitó a la sanción de dos proyectos de ley, en una ceremonia realizada ayer en el Salón Amarillo. Al acto fueron convocados camarógrafos y fotógrafos, mas no reporteros. Esto parece un nuevo intento presidencial de evitar preguntas incómodas. Si lo ponen a hablar de la sexta frontera, ahí le sobran las ganas. Pero para responder por la Lotería y las vacunas clandestinas, no.

CASUALIDAD. El martes, los fiscales federales de Nueva York leyeron una acusación contra dos exbanqueros del Meinl Bank que conspiraron con Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios y políticos de medio mundo. En esa acusación se hace mención a “un alto oficial del gobierno de Panamá” entre 2009 a 2014, que se habría beneficiado con esos pagos. Una descripción muy similar se puede leer en la acusación presentada contra Menganito y Penderejo. Por cierto que ambos procesos tienen a la misma fiscal adjunta y al mismo juez. Otra pieza más que cae en el puzzle…