EN EL RING. Dice Ricardo Martinelli en su cuenta de Twiter que se equivocó y que “los ataques” que recibe no vienen de Juan Carlos Varela. Con todo lo que ha dicho de su archienemigo y de todo lo que lo ha acusado, al menos queda claro que esa manía de hablar por hablar de los demás y sin fundamento no es cuento. ¿O será que simplemente ahora cambió de contrincante?

EXCUSA. Esta semana, la comisión legislativa de Presupuesto aprobó, en cinco horas de sesión, traslados de partida por $271.9 millones, a favor de siete entidades. Bueno, para eso es que el Ejecutivo favoreció la vacunación de los diputados: para que trabajaran…

CORREDERA. El Westin Playa Bonita ya pagó la multa de $5 mil por acoger al festival de música árabe Vaganza Night. Seguramente el hotel fue corriendo a saldar la multa, antes de que alguien se arrepintiera y les pusiera la sanción que se merecen, por fomentar la aglomeración de personas, sin mascarilla, en una actividad prohibida. Si todo eso vale $5 mil, la sanción a una persona sin pantalla facial en la calle debe ser como 10 centavos. Pero si esa cifra es incongruente con la cantidad de violaciones a las normas sanitarias, mucho más lo es con el tamaño del evento, en el que los paquetes se vendieron desde $699 por persona. Pareciera que el Minsa, en cuestión de multas, está de baratillo.

PELA EL OJO. Con $5 mil también fue multada La Fragata. Además, el Minsa ordenó el cierre, por un mes. El local reabre el viernes, justo a tiempo para la entrada en vigencia (a partir del próximo lunes) del toque de queda, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. ¿Cuánto será la sanción por reincidencia? En guerra avisada...

OUT. Maribel Coco ya no ocupa más el cargo de defensora (adjunta) del Pueblo, por orden del ombudsman Eduardo Leblanc. Después que la Corte no admitiera la demanda que presentó en contra de su destitución (por plagio) como profesora de Udelas, era lo que correspondía. ¿A qué palmera irá a parar ahora?