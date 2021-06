MORAL. Por la forma en que se ha referido al tema, el virtual presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, parece no no tener visa de ingreso a Estados Unidos. Pero, si va a ocupar la silla donde se sienta el presidente de quienes representan al pueblo, sería honesto de su parte que explicara a la población si puede o no viajar a ese país y, si no, por qué.

PROVECHO. Parece que la votación del pasado miércoles no fue todo lo anónima que se pensaba. Los 23 diputados que votaron por Adames habrían dejado algún autógrafo en las papeletas, para que el elegido sepa bien a quién tiene que agradecer y a quién no. Como si fuese un voto casado, aunque todavía no queda claro a qué cosa… Solo Dios sabe lo que estos 23 votantes irán a negociar en los 13 días que faltan para la elección formal en el pleno.

ENE-AMIGOS. Zulay Rodríguez ha preferido aparcar sus diferencias con Adames y dicen que lo apoyó con su voto, en la elección del miércoles. En el pasado, estos diputados se denunciaron mutuamente ante la Corte Suprema: en 2014, Rodríguez pidió que procesaran a Adames (y, de paso, a Benicio Robinson) por lesiones personales, y Adames, a su vez, acusó a Rodríguez, por calumnia e injuria. La primera denuncia no prosperó, porque la diputada presentó un desistimiento, y la segunda acción no fue admitida por falta de la prueba idónea. Si a esto se suma que Jairo Salazar será el coordinador de la bancada, podemos colegir que los pasillos de la Asamblea serán menos seguros, a partir del 1 de julio.

VACUNAS. El Ministerio de Salud (Mina) estaría celebrando jornadas de vacunación en algunas empresas privadas que tienen un número considerable de trabajadores. Si esto está debidamente autorizado, ¿por qué no lo han comunicado a la población? ¿Están esperando que se forme un escándalo? Para informar estas decisiones es que tienen conferencia de prensa todos los martes, y no para que Eyra lea papelitos con los nombres de los centros de vacunación que ya todo el país conoce.