AUXILIO. Dicen lenguas policiales, bien informadas, que el actual subdirector de la Policía Nacional (PN) se acogerá a su jubilación y que, en su lugar, suena para ocupar el cargo el actual director nacional de Operaciones del Tránsito de la PN, comisionado Simón Henríquez. Ojalá con este nuevo nombramiento, la PN encuentre rumbo, ¡porque desde hace rato no hay patrulla de camino que dé con su paradero! Así de perdidos andan los llamados a proteger y servir.

¡PLOP!. El loco llorón saludó ayer a todos los padres panameños con motivo de la celebración de su día. Seguramente sus hijos querrían saludarlo desde donde se encuentran, esperando que su nobleza de padre lo lleve a confesar ante un juez -estadounidense, por supuesto- sus fechorías, a fin de aliviar la carga penal con la que tendrán que cargar sus hijos, gracias al “mejor padre del mundo”. Pero según dicen los que saben lo que dicen... ya el patriarca habría dicho algo como “ellos son jóvenes y autónomos”.

SHAKESPEARE. Una conocida ambientalista perdió la oportunidad de tener un programa de televisión porque no le hizo un absurdo favor a una funcionaria que está en el campo mediático oficial. Aparentemente, todo cambió cuando la funcionaria le pidió –a cambio del espacio- que pusiera sus buenos oficios para que una noticia no saliera a luz pública. Ser o no ser. La ambientalista decidió no ser.

MIL Y UNA NOCHES. Y hablando de personajes históricos, el paso de Marcos Castillero por la Asamblea Nacional tuvo muy pocas glorias que recordar, pero sí muchas penas. El colmo ha sido, el gasto absurdo de más de $21 mil dólares para viajar con dos funcionarias del legislativo, por cinco días, a Ankara, Turquía, para participar de la develación del busto a Justo Arosemena. Definitivamente que lo que no nos cuesta... hagámoslo fiesta... y más en tiempo de pandemia.

DE COSTUMBRE. Por lo visto, Castillero, que ahora se creerá el Sultán Shahriyar, ha olvidado hacer el reporte de su viaje... o al menos hacerlo público. ¿Qué hizo por cinco días?, ¿En qué se gastó más de $11 mil de viáticos? y, lo más importante, ¿Cuál ha sido el beneficio de semejante periplo para Panamá?