UNA MANO LAVA LA OTRA. La sociedad W & R Medical Products, S.A., en la que Waltter Kravcio Guardia, neurocirujano de Ricardo Martinelli, tuvo como socio a Víctor Vergara Muñoz, hijo de Franklin Vergara, quien fuera ministro de Salud en el gobierno de Martinelli, pidió prestado en el banco de la familia panameña: la Caja de Ahorros. Pero el asunto no terminó bien, pues esta sociedad y sus socios, entre ellos, Kravcio Guardia y Vergara Muñoz (fiadores solidarios), enfrentaron un un proceso ejecutivo de pago coactivo que les interpuso el banco, según se desprende de documentos de la Corte Suprema. Ese es el problema de prestarle a los amigos. Pero favor es favor, y algún día llega la hora de saldar cuentas.

BURLA. Dice Camacho –el vocero– que a su “bro” le tomará seis meses recuperarse de la cirugía y que después estará ocupado con las terapias, aunque no mencionó cuánto tiempo le tomarán. Un cálculo conservador podría ser hasta la víspera de las elecciones de 2024. Y lo más probable es que veamos a los dos recuperándose de alguna pachanga, con terapias en el jacuzzi del yate, donde una vez más cantarán a dúo: Sigo siendo el Rey, y su estrofa más diciente: “con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la [nueva] ley...”.

EN GUERRA AVISADA... Ayer, el virtual nuevo presidente de la Asamblea, el diputado Crispiano Adames, almorzó en Las Garzas con el presidente Laurentino Cortizo y su vice, Gaby Carrizo. Este sería un buen momento para recordarle al Ejecutivo que el principal socio económico y uno de los principales aliados del país es Estados Unidos, que ya le ha prohibido la entrada a su territorio al diputado de marras. “To be, or not to be... that is the question”...diría Shakespeare.

DOLARE$$$. De los creadores del anuncio de que el presidente hará un anuncio, ahora llegan los de la explicación de la explicación que dio el presidente. Menos mal que esta gente gasta millones de dólares de su presupuesto en estrategias de comunicación y en la contratación de consultores expertos en la materia, porque como dicen en el vecino país... esa platica se perdió.