TINTERILLO. Para la audiencia de comunicación de resultados de los médicos forense en el caso de los pinchazos volvió a aparecer el “dream team”. Por lo visto la luminaria jurídica encargada de las últimas gestiones no complació a su jefecito. Con eso del nombramientos de defensores de oficio, más vale que esta gente comience a tomarse las cosas en serio. Por lo pronto, ayer lograron cambiar la fecha de la audiencia.

IN CULTURA. Una vez más el alcalde capitalino José Luis Fábrega ha demostrado que parece vivir en la luna. Ahora lo ha hecho de la mano del ministro de Cultura, Carlos Aguilar. Juntos firmaron un “Convenio Interinstitucional de cooperación cultural” para impulsar iniciativas como la de “Ciudad Creativa Gastronómica”. Ante los toques de queda, cuarentenas dominicales y demás hierbas aromáticas que impone el gobierno, ¿qué pensarán nos dueños de restaurantes y bares? Verdaderamente que esos dos son tal para cual.

TORCIDO. Muy dolido el diputado presidente del PRD, Benicio Robinson, con las palabras de Pachi Cárdenas en la entrevista que dio a la periodista Flor Mizrachi el pasado domingo. “Este servidor –dijo– no traiciona al PRD”. Parece que, indirectamente, estuviera diciendo que Pachi es un traidor. Una definición de traición es el delito que se comete contra un deber público, como a la patria, en el caso de los ciudadanos… Si nos atenemos a esta definición, aquí el traidor no es Pachi. Ben no sabe batear un solo hit. Solo sabe poncharse, pero este es el primer bate del PRD.

LUCES, CAMARA... El representante del Panameñista en el diálogo por la Caja de Seguro Social se levantó de la mesa. Según José I. Blandón presidente del colectivo, no retornarán a estas conversaciones hasta que se hagan las gestiones necesarias para que el sector trabajador vuelva a la mesa y hasta que el gobierno presente su propuesta como base para el debate. Por lo visto este show poco a poco se queda sin artistas. Pronto será lo que muchos ya dicen: un monólogo. El de Joaquín Villar