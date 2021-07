SOCALIÑANDO. Yanibel Ábrego no tiene miedo a que le revoquen la curul y utiliza el peso de su plataforma política (bien o mal ganada) para ridiculizar a Rómulo Roux. Ayer, señaló que Roux llegó a ser presidente de CD y candidato presidencial en 2019 gracias al apoyo de los diputados y lo retó a llamar a una convención extraordinaria para renovar a la junta directiva del partido. Solo el tiempo dirá quién tiene el liderazgo… y a qué precio.

IMAGEN. Cuando Ana Giselle Rosas lo postuló a la presidencia de la AN, las cámaras de televisión captaron en ese momento a Rony Araúz en compañía de Yanibel Ábrego. No se sabe qué le reclamaba Ábrego a Araúz, pero en varias ocasiones lo apuntó con el dedo índice de la mano izquierda. Araúz ni se inmutó. Si ella tenía alguna influencia sobre él, ya sabemos que la perdió…

SE SUPO. Miguel Fanovich dijo que en la reunión de Crispiano Adames con Nito Cortizo y Gaby Carrizo, en la Presidencia, se limaron asperezas, porque Adames no era el candidato que apoyaba el Ejecutivo y hasta agregó que no habían quedado muy contentos con su elección. Lo importante es que hay guayacanes... como dice un político por ahí.

CONVENIENCIA. Hace menos de una semana, Raúl Pineda anunció en Debate Abierto que su voto a favor de renovar el contrato de PPC estaría condicionado a su lectura, porque –según dijo entonces– no lo conocía. Ayer, cambió su discurso y apoyó la posición de la AMP de que como no hubo modificaciones, el contrato ley no tiene que ir a la Asamblea. ¿No que ni él ni ninguno de sus colegas conocía su texto?

EJEMPLO. Los 3 diputados panameñistas que votaron por Adames (Bernardino González, Elías Vigil y Everardo Concepción) estaban dos días antes con Pedro Torres, coordinador de la bancada Panameñista, en la conferencia de prensa en la que el partido anunció que postularía sus propios candidatos. Según José Blandón, los 3 votaron por Adames tras recibir “amenazas” del “gobierno”, con quitarles contratos y proyectos. Blandón debería usar este ejemplo para pedir el voto a favor de la constituyente.

AYUDA. En la lista de los corruptos en Guatemala –que hizo el Departamento de Estado estadounidense– figura el amigo de los príncipes, Gustavo Alejos, quien facilitó pagos para influir de forma inapropiada en la selección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Apelaciones. ¿Alguien puede adivinar cuál era la ñapa para sus ahijados? ¿Quién se atreve a meter las manos en el fuego para probar que Alejos no recibió ayuda para comprar a sus cómplices?