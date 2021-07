A LA ORDEN. Yanibel Billetito Ábrego ha adoptado rapidito el discurso de los martinellistas, diciendo que la política debe sacar sus manos de la justicia. En otras palabras, que su amiguito lo deben dejar libre ya… y que ya es hora de “pasar la página”. El descaro puro y duro parece encarnado en las palabras de esta señora, quien, en una reunión de la Comisión de Presupuesto, fue desenmascarada indiscretamente, cuando al pedir la palabra su interlocutor se le salió decir que ahí viene con el “que hay pa’ mi”. En efecto, esta diputada solo mete su patrimonio político en partido que le de intereses.

¿QUÉ ESPERAN? Circula en redes que se han perdido dosis de vacunas por una baja afluencia de personas a los centros de vacunación. Si eso no es verdad, el Ministerio de Salud debe desmentirlo, pero si no, ¿por qué no permitir –sin citas– que todo el que quiera vacunarse lo haga? Hay gente que lo necesita y la verdad es que el proceso va de lento a pausado. Parece que van en un carro viejo, sin pedal de acelerador.

¿DEMOCRACIA? EL PRD ha dado inequívocas muestras de que respeta las minorías del país. Las 15 comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional serán presididas y dirigidas por sus distinguidos miembros, así como por algunos socios de su alianza política. Al resto de diputados les han dado chance para que ocupen algunos puestos entre el público, cuando se reúnan.

El AMO. El incapacitado Ricardo Martinelli recibió ayer a la bancada de CD. “A todos los quiero como si fueran hijos míos”, fue lo primero que les dijo. Y eso que en el grupo de retoños putativos estaban Mayín Correa, Hernán Delgado y Leopoldo Benedetti, que lo superan en edad por varios lustros. Que los quiera como a unos hijos no es ningún elogio, después de conocer la suerte de sus consanguíneos. A propósito, ahora piden que la Cancillería panameña reclame a Guatemala por el encarcelamiento de los vástagos. Quién los entiende: cuando el Ejecutivo se inmiscuye (como, según ellos, ocurre en el caso pinchazos), es malo, y cuando no lo hace, también.