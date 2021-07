‘ESTRATEGIA’. El expresidente incapacitado dijo que, aunque su salud sí es buena para almorzar y arengar con la bancada mayoritaria de CD, no sabe si acudirá al juicio en su contra, agendado para el 21 de junio. “Yo, de verdad, no sé. Esas son las estrategias de los abogados”, dijo a los periodistas con todo el desparpajo del que solo él es capaz. Entonces, eso significa que la vez pasada, ¿faltó por una estrategia de la defensa? Someterse a una cirugía electiva, justo antes de la fecha de juicio, ¿fue una estrategia del médico o del abogado?

‘TRAIDORA’. Martinelli ahora está alzando la manito con Yanibel Ábrego, pero en mayo de 2019, después de las elecciones , pidió a los diputados de CD que no acudieran a las reuniones convocadas por ella. “Ella está por ella, no por ustedes. Díganle no a Yanibel”, escribió el entonces huésped de El Renacer, en una nota circulada en redes sociales. También le llamó “traidora”. Por sus palabras los conoceréis…

papelerÍo. ¿Por qué los diputados que interceden por los capturados en Guatemala consignan su reclamo en una hoja con membrete de la Asamblea Nacional? ¿En qué parte de las atribuciones constitucionales de los diputados está enviar correspondencia, en papelería oficial, para abogar por amigos y copartidarios frente a ministros de Estado?

Sin ALAS. Y, por cierto, las aves que querían escapar de su jaula allá por Guatemala están siendo vigiladas estrechamente, nada menos que por cinco cuerpos de seguridad, incluidos, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación y entidades penitenciarias. Si todo es mentira, que no hubo tal plan de fuga ni nada parecido, esos chapines y los de la inteligencia del tío Sam deben estar verdaderamente locos.

¿IGNORANCIA? De acuerdo con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Fanovich, la Cancillería panameña ha debido pedir la extradición de los hermanos Martinelli Linares desde hace meses. La extradición la pide el Ministerio Público o un magistrado fiscal, no la canciller. Qué ganas de desinformar...