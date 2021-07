‘MODUS OPERANDI’. Todo parece indicar que Yanibel ha aprendido mucho de su antiguo maestro y nuevo BFF, porque se ha vuelto experta en querer manipular a la opinión pública. Responsabilizó a su archienemigo Rómulo Roux por la multa que impuso la CSS a Cambio Democrático (CD) por el impago de cuotas obrero- patronales. Si bien es cierto que el presidente del partido es responsable por el pago obligaciones a cuenta del colectivo, lo que ella no dice es que en este caso el incumplimiento se dio en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, es decir cuando el partido estaba plenamente enzapatillado. En otras palabras, Roux podrá ser el responsable mientras sea presidente de CD, pero es otro loco el verdaderamente culpable. Si no, que le pregunten a los empleados de su empresa televisiva. ¿O, no?

REGAÑO. Y, como el otro no es manco, CD emitió un comunicado aclarando las circunstancias, que acaba así: “Instamos a la Honorable Ábrego a que antes de hablar sobre asuntos del partido investigue y consulte para desvirtuar la realidad de los hechos y a utilizar su curul legislativa para fiscalizar al gobierno, hacer oposición y velar por los intereses de nuestro pueblo”. En otras palabras: ¡a trabajar, diputada!

CANDIDATA. María de los Ángeles Bunting se abre paso como una de las favoritas para reemplazar a Luis Ramón Fábrega en la Sala Tercera de la Corte. Bunting es directora de asesoría legal del MOP (donde gana $5 mil al mes) y antes ejerció como coordinadora de asistentes del despacho del exmagistrado convicto Alejandro Moncada Luna. Si como referencia en su hoja de vida están Rafael Sabonge y Moncada Luna, nada muy bueno puede salir de ahí…

‘PARCHES’. Dice Crispiano Adames que cualquier modificación a los códigos Penal y Procesal Penal, debe contar con el visto bueno de la Comisión de Estado por la Justicia. Además, prometió que cualquier anteproyecto al respecto será enviado a una subcomisión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea. ¿Eso ya lo sabe Pineda?