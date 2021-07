ATRASADOS. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, del 8 de agosto al 30 de septiembre se realizará un “censo experimental”, por lo que desde hace una semana se iniciaron jornadas de divulgación. ¿Esto vendría a ser algo así como un censo de práctica? Con esto, según dicen, evaluarán las herramientas desarrolladas para analizar su efectividad. Mejor tarde que nunca.

TRAMPARENCIA. ¡Hombre al agua!, habrá sido el grito en la cubierta de la AMP, después que el subdirector de asesoría legal de la entidad, Ildefonso Suira, explicara en un video (divulgado en redes sociales) que no se entregó la información de PPC solicitada por Ricardo Lombana, porque el excandidato presidencial no estaba disponible en su oficina. En el apuro, confundieron la solicitud de Lombana con una, muy similar, de Gabriel Tribaldos, de Movin. Por cierto que la solicitud de Tribaldos no ha sido atendida y está en mora. ¿Por qué, en lugar de subir videos torpes en Twitter, no emplean ese tiempo en divulgar la información requerida? Y sin editar.

EXCUSA. Aquí teníamos buenas referencias de Ivette Berrío. Pero ayer, en Telemetro Reporta, la viceministra defendió la inclusión de la hidroxicloroquinta en el kit que reparte el Minsa, porque “es lo que recomienda nuestro equipo científico, que ha tenido una experiencia favorable”. Mejor es que revisen quiénes están en ese equipo, porque después de 16 meses de pandemia, el consenso entre las asociaciones médicas y las revistas científicas es que ese medicamento no sirve para tratar la Covid-19. El que persevera en el error, es necio.

OLVIDO. Ayer, Juan Diego Vásquez pidió que se le diera curso al proyecto de ley que presentó (junto a Walkiria Chandler), que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la inhabilitación definitiva para ejercer funciones públicas. El proyecto está pendiente de primer debate desde el 27 de agosto de 2019. Según Vásquez, “la prescripción es un saco hecho a la medida para la impunidad”. No podemos estar más de acuerdo. Vásquez se queja del poco apoyo del resto de diputados. Más rápido se convierte un felino en vegetariano.