CONTRAPROPUESTA. Residentes del Valle de Antón recibieron la visita del MOP a mediados de junio pasado. Su personal fue con una propuesta: rehabilitar las calles –que están hechas un desastre por la falta de mantenimiento del propio MOP–, pero que los habitantes del lugar paguen por esa labor a través de un programa de valorización. Si los contribuyentes tuviéramos que pagar por el mérito de nuestros gobernantes –valorando sus conocimientos y trabajo– nos quedarían debiendo, porque hay que ver su ignorancia y falta de diligencia.

PALITOS ROTOS. El tipo de la andadera –actor principal de su propio show, llamado “Anda, Lázaro”– sigue con la cantaleta de que lo van a condenar por órdenes de su examigo Gaby. Ya no se acuerda de lo que publicó en Twitter en enero de 2020. Vamos a refrescarle la memoria: “Hoy escucho a un estadista. Vamos bien y cosas cómo estás [sic ] de reflejarse en hechos concretos, ayudan la inversión y a mejorar la calidad de vida. Felicitaciones @gabycarrizoj”. ¿Qué pasó? ¿Desacuerdo de socios? ¿O trampa entre tramposos?

‘CAT FIGHT’. Yanibel Ábrego, rodeada de un grupo de conspicuos diputados de Cambio Democrático, presentó una denuncia administrativa ante el Tribunal Electoral por unos “supuestos hallazgos que hemos encontrado” en el manejo de subsidio electoral, particularmente en el renglón de capacitación, por parte de su partido. Si estos malos manejos existen, asumimos que se han dado desde que ella se peleó con Rómulo Roux y se alió con Ricardo Martinelli, porque, de lo contrario, ¿no sería ella cómplice también?

ILUSOS. El proyecto de presupuesto del Gobierno para 2022 es abiertamente una carta a Santa Claus. Parece que nuestros políticos son del polo Norte, pues no se han dado cuenta aún de que Santa es la ilusión de niños que piden y piden, y que muchas veces el presupuesto de los padres no puede con tanta pedidera. Aún así, los padres damos la plata, pero con esta gente nunca vemos los regalos… Y aún 2021 no acaba…