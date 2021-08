CALLES. Si un inversionista construye un hotel en El Valle de Antón, el Estado le regala créditos fiscales. Y para reparar las calles en el mismo lugar (que también usarán los turistas que llegarán al hotel), eso lo pagarían los residentes a través de mayores impuestos de inmuebles. Algo no cuadra o estamos en Congolandia, como dice el Profe...

PASOS. Y ayer circuló en las redes la historia de Casey Wilkinson, una turista estadounidense que el Minsa encuarentenó en un hotel en Panamá tras salir positiva en una prueba de antígeno en el aeropuerto cuando estaba regresando a su país. Un paso para adelante y dos para atrás, pero la clave está en más hoteles, dicen unos.

CUARTOS. No es que no sea beneficioso tener más hoteles en el interior. Pero, ¿a qué costo para el resto, sobre todo si no son exitosos los proyectos?. Si es por incentivar trabajos, bien pudiéramos dar créditos fiscales a las empresas para que reparen calles, hagan aceras, ciclovías, paradas de buses y buenos desagües… ¿O es que los turistas no valoran esto?

INVISIBLE. La diputada Mayín Correa presentó un anteproyecto de ley para que el cuarto puente sobre el Canal reciba el nombre del expresidente Roberto F. Chiari. La ejecución de la obra está suspendida desde que asumió este gobierno. ¿Por qué los diputados pierden el tiempo en bautizos de obras hasta ahora inexistentes?

OLÍMPICO. Solo un panameño sigue orgullosamente en Tokio 2020. Se trata de Jorge Castelblanco, quien participará en una maratón el 8 de agosto. En la Asamblea hay 2,703 promotores deportivos enchufados en la planilla 080, pero solo 10 atletas representaron a Panamá en estos Juegos Olímpicos. Esto es digno de una medalla, pero del descrédito.

UNESCO. En el Ministerio de Cultura han dicho que redoblaran los esfuerzos para que la “ruta colonial transístmica” sea declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. La referida ruta colonial está compuesta por Portobelo y San Lorenzo, el Camino Real, el Camino de Cruces, Panamá Viejo y el Casco Antiguo. Los dos primeros están en la lista de patrimonio en peligro desde hace años, por culpa del abandono, invasiones y consecuencias climatológicas. ¿No sería más conveniente procurar el rescate de estas fortificaciones, antes de adquirir más compromisos con Unesco?