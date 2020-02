EN TOCUMEN. ¿Recojo de pasajeros? ¡Pena ajena!

PICA GALLO. Tal parece que el secretario general del Ministerio de Gobierno, Joaquín Vásquez, habría renunciado a su puesto, como parte de los acuerdos políticos entre su partido, el gobernante PRD, y el Molirena. Por lo visto, poco a poco, Gobierno se estaría convirtiendo en una sucursal de la Lotería.

NO ES NO. Poco a poco se van sumando más personas a las iniciativas que no apoyan el proyecto del alcalde capitalino, José Luis Fábrega, de crear una playa artificial en los corregimientos de Bella Vista y Calidonia. Al menos así quedó evidenciado en la manifestación de ayer en la Cinta Costera y, por si acaso hay duda, también en la clausura de un evento musical en el Parque Omar este fin de semana, donde el público presente en el evento le repetía a Fábrega, al unísono: “No a la playa”.

MÁS CAMBIOS. Parece que la marea no ha terminado de bajar por los lados del Ministerio Público. Según se supo, luego del asueto de carnaval vendrán más cambios en las diferentes fiscalías del país. Por lo visto, para algunos la fiebre sigue estando en la sábana.

PLANILLAS. Y hablando del Ministerio Público e investigaciones judiciales, la Fiscalía Especial Anticorrupción sigue tras la pista del uso de la planilla por servicios profesionales del diputado Leandro Ávila. Más bien, algunos de sus colegas y excolegas deberían poner sus bardas en remojo, porque varios tendrían mucho que explicar.

FONDOS PÚBLICOS. Se conoció que hay diferencias entre el diputado por el circuito 9-4, el perredista Ricardo Torres, y el alcalde de Montijo, Julio Vives. Estas discrepancias tendrían que ver con el uso de los fondos de la descentralización. Por lo visto, no siempre al que parte y reparte, le toca la mejor parte.

MR. PRESIDENT. Desde ya, la bancada oficialista estaría moviendo sus fichas para garantizarse la Presidencia de la Asamblea Nacional por un periodo más. Según dicen, el gallo tapao sería el propio Ricardo Torres, actual vicepresidente de ese órgano del Estado. ¿Lo sabrá toda la bancada?