¿INOCENCIA? Definitivamente que hay veces en que la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace es inmensa. El exdiputado Jorge Alberto Rosas no participó en la diligencia de indagatoria programada para ayer por el caso Odebrecht, debido a que su abogado –quien alega que su defendido no pretende evadir el proceso– presentó una serie de recursos que lograron dilatar la diligencia. Entonces, como diría Shakespeare: Ser o no ser, esa es la cuestión.

¡BRAVO! La banda de música La Primavera, de Santiago de Veraguas, fue seleccionada para participar en la Parada de las Rosas del próximo año en Pasadena (California) para conmemorar los 200 Años de la independencia de Panamá de España. ¡Enhorabuena!

VISITA. Entre otros varios magistrados, la presidenta encargada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, recibió la visita ayer del presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española y director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, quien le obsequió el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Con la afición que sienten los magistrados por la madre patria, habrían sido mejor recibidos boletos de avión para visitar España. Pero en vista de que solo fue el diccionario, ojalá allí encuentren el significado de la palabra “justicia”. Ya va siendo hora de que se familiaricen con ese concepto.

GOLPE BAJO. Durante la sesión del Consejo de Gabinete de ayer, el expresidente y ahora ministro de asuntos del Canal, Aristides Royo, recomendó invertir unos millones más al proyecto de la costanera que se pretende construir en Panamá Oeste, a fin de habilitar la playa de Veracruz, ya que, según dijo, más gente iría a este balneario que al que pretende el alcalde José Luis Fábrega en la ciudad capital. Y, añadió: “si es que lo logra construir”. Como que al proyecto de El Tanque le está saliendo competencia. ¿Fuego amigo o pura razón?

PREGUNTA. ¿Dé donde habrán sacado los transportistas –tras una reunión con el vicepresidente y ministro de la Presidencia, Gaby Carrizo– que se iba a desconocer un fallo de la Corte Suprema que declaró legal el cobro en efectivo del transporte proveído por plataformas digitales? O Carrizo se expresó mal o los transportistas no entendieron nada. Se aceptan apuestas...

IRA. El Carnaval ha desatado una agria pugna entre un grupo denominado Unidos por Penonomé y la alcaldesa de ese distrito, Paula González, a quien acusan de haber violado acuerdos municipales, entre ellos, el del nombramiento de la junta de carnaval. González lo niega, pero lo cierto es que nadie ha escuchado a un solo miembro de la junta de carnaval. Este carnaval, para ser acuático tiene bien caldeados los ánimos en el tranquilo pueblo.