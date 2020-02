IMPERDONABLE. El hecho que acaparó la opinión pública ayer, lunes de Carnaval, fue un video transmitido por el programa de televisión La Cáscara, a través del cual se hacían comentarios llamando a la violencia en contra de la mujer. El asunto trajo como consecuencia el repudio masivo en redes sociales, la disculpa pública del presentador del programa y hasta la intervención del propio ministro de turismo. Por su parte, el Ministerio Público hizo una publicación en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “No más violencia contra la mujer. #NoMás #Denúncialo Comunícate al 507-2913 de la Fiscalía Metropolitana”. Ojalá hayan aprendido la lección.

PROTEGER Y SERVIR. Durante las festividades del Carnaval se ha visto el movimiento de la Policía Nacional en los distintos puntos del país. El propio director, Jorge Miranda, y el subdirector Alexis Muñoz, sí, el del shortsitómetro, estuvieron en los culecos de Las Tablas, Cinta Costera y San Miguelito, entre otros. ¡Qué bueno!... casi que hacen que se nos olvide como el crimen organizado y la delincuencia común se están apoderando de nuestra calles. Pero, al pan pan, y al vino vino.

‘DEJA VU’. Como no podíamos olvidar a nuestros amigos del Palacio Justo Arosemena, el Legislativo tiene previsto gastar $30 mil en los primeros seis meses de 2020 para comprar boquitas. Estas serán ofrecidas en las reuniones de las comisiones y en los seminarios y capacitaciones que realice la institución. Esta historia es de nunca acabar.

SUBASTA DESIERTA. El viernes pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas ofreció en subasta dos relojes marca Rolex de oro y acero, valorados en aproximadamente $12 mil cada uno. Para los interesados, la oferta comenzaba en alrededor de $7 mil por cada unidad. Por lo visto, cierto abogado ya conocido por su inclinación por esta marca, no se enteró. O, ¿si?

TUPÉ. Tal parece que el diputado Jairo Bolota Salazar está comenzando a saborear las mieles del poder. Olvidándose de su discurso de clases, se le vio muy divertido por España, aprovechando el festivo del Carnaval. Siendo consecuente con su discurso, sería bueno que nos explicara porqué decidió no carnavalear con su gente de Calle 3 en Colón. Y, eso que según él ya en la Asamblea no se gana tanta plata como antes. ¿Se acuerda diputado?

‘MISSING IN ACTION’. Otro que se tomó en serio el asueto del Carnaval fue el presidente Lauretino Nito Cortizo, quien lleva ya varios días que no da señales de vida pública. Cómo se nota que ya no estamos en campaña.