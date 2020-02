EXPLICACIÓN. Según publicación efectuada por Mi Diario en su edición de ayer, martes de carnaval, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, habría hecho promesas a los transportistas para solucionar su reclamo –por la sentencia de la CSJ que permite el cobro en efectivo y la circulación de Uber en todo el territorio nacional– sin afectar al resto de las partes. ¿Extralimitación de funciones? o favor que se paga con favor...

DEBATE. Ante las críticas recibidas por la aprobación en primer debate del proyecto de ley de registro “voluntario” de bebés nacidos sin vida, la diputada Corina Cano trató de dar explicaciones en las redes sociales de las razones por las que impulsa dicho proyecto. Citó el caso de un bebé cuyo cadáver habría sido catalogado como desecho médico por temas de bioseguridad. Qué tal si comenzamos por instruir mejor al personal de salud y a los pacientes. ¿Ministerio de Salud? Socorro.

PREGUNTA NECIA. Un operativo de la Contraloría agarró con las manos en la masa a varios funcionarios que utilizaban vehículos del Estado durante el Carnaval, con placas vencidas, sin salvo conductos o que transportaban personas no autorizadas en ellos. Basta ya de tanta sinvergüenzura. Pero, ¿cuál es la sanción?

‘IN FRAGANTI’. Uno de los sancionados fue el conductor de un auto oficial de la Junta Comunal de Santa Rosa en Capira, que no tenía ni calcomanía ni placa y además transportaba licor. Al chofer se le impuso una multa de 100 dólares. Pero, ¿de quién era el licor?

DE PASEO. Los diputados, Kayra Harding (PRD), Dalia Bernal (CD), Ricardo Torres (PRD) y Jaime Vargas (PRD) participaron de la Cumbre Mundial 2020 Paz, Seguridad y Derechos Humanos, celebrada en Seúl, Corea del Sur, del 2 al 7 de febrero pasado. En el informe publicado en la página de la Asamblea Nacional, además de la agenda del evento, programado para durar siete días, no consta detalle alguno de gastos durante el viaje, el costo de los pasajes y viáticos, o de los beneficios tangibles para el país. Solo se puede apreciar una serie de fotos de los honorables participando uno de los días del evento. Lo que no nos queda claro es si fueron a la Cumbre un solo día o si no llevaron más ropa a Corea del Sur.

FALTA DE TRANSPARENCIA. Y, hablando de viajes y viáticos al exterior, el nodo de transparencia de la página web del órgano Judicial, en el que deben constar los gastos incurridos por la institución en estos conceptos, no se actualiza desde diciembre de 2019. Hello, ¿Antai? O, ¿es que los magistrados no han viajado en lo que va del año?