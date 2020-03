ALERTA. A la vicealcaldesa Judy Meana casi le da un patatús cuando escuchó que la ministra de Salud anunció que un “alcalde de Panamá” estaba bajo “observación epidemiológica”. Pero no: el sospechoso no era José Luis Fábrega. Parece que eso no es lo que le pasa a uno por navegar “en aguas internacionales”.

VISITANTE. Parece que la seriedad de las acusaciones contra el diputado del Parlacen Rubén De León le importan bastante poco al presidente Laurentino Cortizo. Ayer, Cortizo atendió a una delegación de siete parlamentarios, entre los que estaba –como no…– De León, investigado por supuestas irregularidades en el manejo de las planillas de la Asamblea Nacional. Menos mal que en el Parlacen no hay planillas personales, donaciones, subsidios y demás hierbas.

COLISIÓN. El tufillo que emana de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre cada día se parece más al del cadáver de un animal arrollado en la vía. Ahora resulta que en la junta directiva de la entidad, a todos los miembros que representan a los usuarios –cuatro principales y cuatro suplentes– se les venció su designación. Por tanto, en medio de ese caos, la defensora del Pueblo, Maribel Coco, está ejerciendo la representación de los usuarios. No es un secreto el compinche de Coco con el diputado y transportista Benicio Robinson. Con semejante grado de cercanía, no se sabe si Coco está procurando el bienestar común o defendiendo algún interés particular.

SUGERENCIA. Panamá participará en una feria mundial denominada Expo Dubai 2020, en la que hará énfasis en dos temas: movilidad y sostenibilidad, por la influencia que ha tenido Panamá gracias a su posición geográfica. Deberían aprovechar para hablar de la movilidad política… de cómo algunos funcionarios entran al gobierno, con solo su camisa y pantalón, y luego cómo salen, con negocios, tierras, casa de playa y una flota de carros, sin contar sus generosas cuentas bancarias. Ah… y alcaldes que ganan más que el Presidente… Eso sí impresionará al mundo entero.

CAFETEANDO. El magistrado José Ayú Prado parece haber cambiado su acostumbrado sitio para las tertulias sabatinas. En esta ocasión se le vio con dos de sus acostumbrados compinches en un restaurante del área bancaria. ¿Qué será lo que habrá motivado la inusual reunión a media semana?

TUPÉ Gilberto Ventura Ceballos, el homicida múltiple condenado a más de 50 años de prisión, ahora reclama que se ha generado morbo con su caso y que se siente afectado por que se le llame “mata chinos”. ¡ Se habrá visto semejante descaro!.