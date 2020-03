CRI CRI CRI. En la reunión del Pacto de Estado, en la que se trató el tema de la Carrera Judicial, el que brilló, pero por su falta de participación, fue el procurador Eduardo Ulloa. Cuándo es que lo vamos a ver empoderado de sus funciones.

AUSENTE. En la misma reunión estuvo el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, quien sí habló para reclamar la falta de un representante del Ejecutivo en dicho encuentro. ¿A dónde habrá estado el exmagistrado Harley Mitchell, quien ha sido designado para representar al Ejecutivo en dicho foro?

ÓRALE. Ayer, en la sesión del pleno Legislativo, cuando la vice del MEF intentaba responder preguntas de Zulay Rodríguez, la diputada perdió la paciencia porque, según ella, la citada funcionaria daba muchas vueltas para responderle: “A mi me aburre la gente que habla y habla y no va al grano”, dijo. Por fin Zulay comienza a experimentar lo que sufrimos los panameños cada vez que interviene con su aburrido bla, bla, bla. Recuerde diputada... usted sabe que el tiempo es oro.

DISPARATE. En Eco TV, el exalcalde José Blandón dijo que la votación a mano alzada que organiza su sucesor José Luis Fábrega para decidir el futuro del proyecto de rehabilitación de playas es una “parrampanada”. Blandón anticipó que el mecanismo de elección no garantiza transparencia alguna y que “obviamente van a movilizar a gente de la Alcaldía” para que apoye la obra. Dicho de otro modo, el principal promotor del proyecto es el mismo que decide los despidos de esa previsible masa importante de votantes. Así no se vale.

GRACIA. Ayer, en una reunión informativa en la Presidencia sobre el coronavirus, la jefa nacional de Epidemiología del Minsa, Lourdes Moreno, dijo que hay estudiantes “felices” porque están en cuarentena. Malo, malo… Si los ponen a recibir clases por teleconferencia, se acaba el relajo.

¿Y, FEBRERO?. En la sección de transparencia del sitio web de la Asamblea Nacional, la última actualización de los costos de viajes y pago de viáticos corresponde al mes de enero de 2020. Qué será lo que esconde esta gente ahora. ¿No que iban a mejorar su imagen y ser ejemplo de transparencia?

EXCUSAS. La comisión de Credenciales no se reunió esta semana para discutir las reformas al reglamento interno de la Asamblea, porque los diputados del PRD dicen que quieren ocupar su tiempo en las modificaciones a la ley de contrataciones públicas. ¿Desde cuándo esta gente no puede atender dos proyectos de ley a la vez? ¿Para qué tienen un suplente? Con semejante excusa, desde ya podemos anticipar que en el actual periodo de sesiones ordinarias no se aprobará ni una de estas iniciativas.