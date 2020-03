‘EL LOBISTA’. El emérito rey de España, Juan Carlos, bien calladito se tenía lo de la fundación panameña en cuyas cuentas bancarias habría depositado unos 100 millones de euros, de los cuales habría enviado una supuesta “donación” de 65 millones a su amiga Corina Larsen, quien fue grabada cuando decía que el entonces Rey habría recibido el dinero por intermediar a favor de diversas empresas en la adjudicación de un tren de alta velocidad a La Meca. Como quien dice, cada tren genera su coima. Ahora investigarán su fortuna.

¿REQUISITOS? La lista de aspirantes para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo no aguanta a un examen a profundidad… Ni los candidatos de siempre quieren ahora estar en esa lista, por lo que no hay que tener grandes expectativas con ese nombramiento, que es probable que se dé esta semana. Total, si Maribel Coco se desempeña como defensora, cualquiera puede serlo ahora. Es un cargo que para ser candidato no hace falta ningún requisito.

PATALETAs. La votación por la “recuperación” de la playa en la avenida Balboa llega a su recta final. Si el calendario se mantiene tal cual está, el próximo jueves se sabrá el destino del proyecto que impulsa el alcalde José Luis Fábrega. Si pierde la propuesta de hacer playas de todos modos, ojalá el alcalde no haga uno de esos espectáculos por los que en las últimas semanas se volvió famoso y ocupó las “primeras planas” de las redes sociales.

PARA CONSIDERAR. Por cierto, si de aquí al jueves se detecta el primer caso del virus en Panamá, ¿se llevaría a cabo la consulta? Ojo, que en la puerta del horno se quema el pan.

AHORA ES CUANDO . Desde hoy y hasta mañana, estará en Panamá Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la jefa del Secretariado del Foro Global, Zayda Manatta. La ocasión es propicia para que aquellos abogados locales que repetidamente se quejan de esta organización puedan expresarle cara a cara sus preocupaciones y recriminaciones. Seguro que tienen mucho que decirles.

PRUEBA DE FUEGO. Ya hace varias semanas que la Corte Suprema de Justicia falló en contra de un amparo de garantías constitucionales que interpuso la diputada Yanibel Ábrego cuando era presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de impedir que en mayo de 2018 la Contraloría General de la República auditara las planillas de ese órgano del Estado. Pues bien, despejado el camino, ¿qué espera Gerardo Solís para auditar la famosa partida 080, donde estaba nombrado el personal de confianza de los diputados? ¿Frulo o favor?