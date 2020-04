DON DINERO. Según dicen la trifulca que tuvo lugar la semana pasada en la reunión de la bancada del PRD, en la que hubo botellazos y puñetes habría tenido que ver con unos fondos asignados a los diputados para la compra de insumos contra la Covid-19, para sus circuitos. Se habla de un millón de dólares para los diputados de la comisión de presupuesto y medio millón para los demás, pagaderos a través de Juntas Comunales. ¿Resucitando muertos?

PIÑATA POLÍTICA. Y hablando de los diputados que pertenecen a la comisión de presupuesto, Javier Sucre, del PRD, aprovechó la jornada para repartir piñas y desinfectantes de casa en casa por su circuito, el 8-8. Habrá que investigar de dónde provienen los fondos utilizados. ¿Propios o del Estado?

OTRA VEZ. Durante la sesión del pleno de ayer, los diputados acordaron suspender el proyecto de reforma del Reglamento Interno de la Asamblea. Ese mismo que les permitía conservar una serie de privilegios. Por lo visto esta gente no pretende cambiar nada, absolutamente nada. Colorín colorado y este cuento...

REVULÚ. Las protestas callejeras han estado a la orden del día esta semana. En Colón, por ejemplo, cerraron varias calles e incendiaron basura en distintos puntos. Lo mismo ocurrió en la 24 de diciembre. Por lo visto el gobierNito va a necesitar algo más que un asesor de imagen.

RIFIRRAFE. El tal Bolota ha divulgado un video en el que aparece -de brazo echado- con Mariano López, el tercero en discordia en el altercado con Kayra Harding. Debe ser porque a Mariano ya no se le nota el moretón... La escena es digna de aquellas retractaciones en las denuncias por violencia intrafamiliar. Solo le faltó decir “él me quiere”, “él va a cambiar”, “él no es así”...

MAL CHISTE. El diputado boxeador ayer hizo gala de sus conocimientos bíblicos, durante su intervención en el pleno de la Asamblea para impulsar su ya acostumbrada lucha de clases. Aprovechó para atacar nuevamente al gobierno que dirige su propio partido, acción que retomó enseguida su BFF, Zulay Rodríguez. La complicidad es evidente... también para quién trabajan.

CALENDARIO Dice el alcalde José Luis Fábrega que la Alcaldía necesita unos $50 millones para poder operar hasta el 31 de septiembre, porque le pidió al gobierno central ayuda para gestionar préstamos blandos. Increíble que el mismo funcionario que se empeñaba en contruir una playa artificial por $120 millones, crea que septiembre tiene 31 días.