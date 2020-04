APOLOGÍA. Un conspicuo expresidente cuyo nivel de hipocresía rebasa cualquier nivel visto hasta el momento, ha dicho lo siguiente: “Es un error, sin beneficio a la salud con quiebre económico para contener cobid19 (sic), incluir viernes a confinamiento. (...) Auguro hetacombe (sic) social y económica si dejan solo en burócratas esas decisiones”. Este mensaje bien podría interpretarse como un llamado al desorden público. Como que las intenciones de este señor cada vez son más evidentes. Proteger y Servir, como para ¿cuándo?

A TRABAJAR. La nueva gobernadora de la provincia de Panamá, Judy Meana, hizo un llamado a los diputados, alcaldes y representantes a trabajar unidos en beneficio los ciudadanos. Que bueno que les recordó en qué consiste su trabajo, inclusive a su antiguo jefe. Verdaderamente... la vida da muchas vueltas.

FILOSOFANDO. Por las calles de la ciudad circulan muchísimos carros y es evidente que se trata de personas a quienes no les corresponde hacerlo. La observación ha sido recogida hasta por algunos miembros de la mesa técnica de trabajo contra la Covid-19. Y, después la gente se pregunta por qué a pesar de la cuarentena las cifras no bajan. Más que el propio coronavirus, como dijo Voltaire: “La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás.”

BIENVENIDA. Zulay Rodríguez dedicó varios epítetos al nuevo viceministro de la Presidencia, Carlos García. El origen de tan poco afecto está en que García era secretario general de la Contraloría cuando la entidad intentó auditar las planillas de los diputados. “Cayito... ese sí sabe robar bien”, dijo Rodríguez. Con Federico Humbert, Jorge Quijano y Kenia Porcell fuera del sector público, con alguien se tenía que meter.

BICHOS. Dalia Bernal se quejó por el contenido de la bolsa de alimentos del programa Panamá Solidario. Según la diputada, la crema nutricional tiene gorgojos y las galletas están vencidas. Quién será el proveedor... Tienen a la mitad del gobierno repartiendo bolsas, pero ¿nadie se había dado cuenta de eso?

BLA BLA BLA. La Presidencia dice no tener constancia de una presunta carta de compromiso de pago para adquirir 130 mil preservativos por casi $30 mil. Si es así, ojalá identifiquen quién fue el gracioso que elaboró la carta falsa. La transparencia debe servir para algo más que para justificar la compra de ventiladores con sobrecosto.