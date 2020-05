¿KUSHNER CRIOLLO?. Juan Manuel Henríquez, director ejecutivo interino del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), ha dicho que se reactivará la póliza de seguro para atraer más turismo a Panamá. Tal vez Henríquez, que también es el exyerno del presidente Cortizo, debería explicar -gráfica en mano- cuántos turistas efectivamente atrajo este “beneficio” al país, durante la era Martinelli en la que fue implementado por primera vez. ¿O es que, entonces como ahora, se trata de otro gran negociado?

TINTERILLO. Dice Jairo Bolota Salazar, que luego de consultar con su equipo de abogados ha decidido no presentar ninguna querella en contra de la periodista Jenia Nenzen, porque según él algunos periodistas se “apresuraron a hacer juicios a priori” sobre su persona. Más allá de este chorizo lingüístico el ya conocido estudiante de derecho debería repasar el artículo 196 del Código Penal que dice que cuando los supuestos ofendidos sean funcionarios de elección popular no se impondrá la sanción penal. En otras palabras, el diputado no puede querellar a nadie.

PURO CUENTO. Luego de que tanto el presidente Cortizo como el nuevo viceministro de la Presidencia Carlos García anunciaran el pasado 29 de abril que las contrataciones del Estado realizadas con el fondo de emergencia para combatir la pandemia serían publicadas en Panamá Compra, solo hay disponibles cuatro actos públicos. Los mismos que anunciara García la semana pasada. Por lo visto su pluma no ha firmado nada desde que asumió el cargo o lo ha hecho en secreto.

¿OPENDATA?. Hablando de la falta de transparencia en el Estado, tampoco está disponible en Panamá Compra quiénes son los proveedores de los insumos de las bolsas de comida del programa Panamá Solidario o del Hospital Integrado de Albrook, por ejemplo... A ver si los responsables dan señales de vida. ¡Hello, gobierNito!

CLARÍSIMO. El mensaje del Día del Trabajo del vicepresidente y ministro de la Presidencia, Gaby Carrizo, no pudo haber tenido más eco. Recibió más de 1,400 respuestas, en su mayoría acusándolo de corrupción y pidiendo su renuncia como ministro. Si luego de esto no le ha quedado claro el sentir de la población, ojalá que, al menos, sí lo haya entendido su jefe.