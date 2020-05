APUESTAS. Ayer se reunió la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, con el propósito de revisar la denuncias que desde hace varios meses reposan en sus archivos en contra del expresidente Juan Carlos Varela y la exvicepresidenta Isabel de Saint Malo. Sorprendentemente, a la reunión no faltó ni un solo diputado y 13 denuncias fueron enviadas al Ministerio Público. Ahora, al procurador Eduardo Ulloa y su equipo le tocará decidir no solo por éstas, sino por las seis que fueran enviadas por la Corte Suprema de Justicia en contra del también expresidente Ricardo Martinelli. ¡Qué coincidencias tiene la vida! ¿O, no?

‘GREEN LIGHT’. Desde el oráculo de esta columna habíamos anunciado días atrás que el nuevo presidente del Consejo Municipal de Panamá sería el gran amigo del alcalde José Luis Fábrega, el edil Senen Mosquera. Por lo visto, no nos equivocamos y ayer Mosquera fue escogido para dicho cargo. Tampoco nos equivocamos en que era el preferido del Alcalde, quien no dudó en hacer público su apoyo al nuevo presidente. Tal parece que el tanque no tendrá problemas en que el concejo le apruebe todos sus caprichos ¿Alguno entenderá de qué se trata eso de los pesos y contrapesos?

METIDO. Ayer, en un acto realizado en Merca Panamá, el presidente Laurentino Cortizo presentó su plan “Agro Solidario”, que facilitará préstamos a los productores de arroz, frijoles y maíz, entre otras acciones. Cuando Cortizo fue entrevistado por los medios, emergió la figura del diputado Raúl Pineda, que estratégicamente se ubicó detrás del Presidente, pero tan encima que parecía un loro parado en el hombro del dueño. ¿Será que Pineda no sabe leer? ¿No ha visto las recomendaciones del Minsa sobre las medidas de distanciamiento social? Pero lo más inquietante: ¿qué es lo que buscaba ahí? ¿Robar cámara como un manzanillo más? Si ese era el propósito, lo logró, pero de muy mala manera.

CARAMBA. Bien dicen que en la puerta del horno se quema el pan. Luis Cucalón, condenado por el caso de Cobranzas del Istmo, había logrado que se le aplicara un cambio de medida temporalmente. En otras palabras, saldría de El Renacer y cumpliría condena por tres meses en su casa. Con lo que no contaba es que, debido a otro caso pendiente, no podría abandonar el penal. Algunos de sus compinches deberían mirarse en ese espejo.

¿TRANSPARENCIA?. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que preside el perredé Benicio Robinson, aprobó trasladar cerca de $16 millones al Ministerio de la Presidencia para ayuda social a la población. La institución ya lleva gastado cerca de $200 millones de los que poco ha rendido cuentas. Pero que siga el fiesto.